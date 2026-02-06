Rafa Latorre, sobre las elecciones en Aragón: "El PSOE camina hacia las urnas como hacia el cadalso"

Los partidos están cerrando la campaña de Aragón, con alguna extravagancia verdaderamente llamativa. Ahora nos vamos a visitar los últimos actos de la caravana de los partidos. Pero antes lo urgente. No nos hemos recuperado de Leonardo y ya llega Marta. Lo de estas semanas en el sur de la península está siendo devastador.

Fíjense que hoy, cuando aún Grazalema es un pueblo desierto, el Puerto de Santa María tiene que tomar medidas excepcionales ante la crecida del Guadalete. Por el momento, no hay desalojos pero el Ayuntamiento recomienda a las personas que residen en bajos de primera línea que adopten medidas de autoprotección ante una posible entrada de agua, colocando los objetos de valor en zonas elevadas y, si lo consideran oportuno, desplazándose a espacios más altos y seguros.

Cuidado porque llega la pleamar. De hecho estamos atravesando las horas críticas, desde las seis de la tarde y hasta las 2 de la madrugada.

Les vamos a dibujar el mapa sonoro de las complicaciones y las restricciones y los desalojos de la tormenta. Antes, hoy es un día de muchos desplazamiento y conviene saber cuál es el estado de las carreteras a esta hora. 182 carreteras cortadas.

Los efectos de Leonardo y la amenaza de la borrasca Marta

En Grazalema anoche quedaba una persona. Un rezagado. Un vecino de 71 años que no había podido salir o no se había enterado de la evacuación y al que la Guardia Civil fue a buscar a su casa para ponerlo a resguardo. Desde ayer en que les contábamos la situación crítica de esta sierra de grazalema donde el suelo tiembla porque no es capaz de absorber el agua, las laderas siguen pareciendo cascadas. Manan los torrentes de aguar provocando la alerta por posibles desprendimientos y desplazamientos de tierra. Los vecinos de Grazalema no saben cuándo podrán regresar a sus casas. Y los de poblaciones situadas en las riberas del Guadalete no saben si serán desalojados porque la crecida preocupe especialmente a esta hora.

Entre Grazalema y poblaciones de Jerez de la Frontera hablamos de 3600 evacuados, casi 9000 en toda la comunidad. Cádiz, Jaime Álvarez, buenas tardes

El río Guadalquivir viene ya saturado desde el día de ayer. Y ahora llega Marta. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir asegura que "lo malo está por venir". Cuesta creerlo porque el río ya alcanzaba los 10 metros en Almodóvar del Río o los cinco metros en Córdoba. Se ha cortado el tránsito de peatones en el puente romano de Córdoba.

En Lora del Río en Sevilla el Guadalquivir ha alcanzado y sobrepasado los 2.800 metros cúbicos por segundo. Por cierto, que ya han encontrado el cadáver de la mujer que buscaban ayer después de que fuera arrastrado por la corriente en Sayalonga, en Málaga. Caro, de 35 años, cayó al río cuando intentaba rescatar a su perro El animal se salvó pero tras más de un día de búsqueda se ha encontrado su cuerpo. Juancho Fontán, buenas tardes.

Las previsiones de los comicios aragoneses

Vamos a recorrer los cierres de la campaña en Aragón.

Ha provocado una gran sorpresa el que el PP de Jorge Azcón haya recurrido a Los Meconios y Vito Quiles para amenizar el último acto de su caravana electoral. Desde hace días, tanto el PP como Vox se han olvidado del PSOE y se han enzarzado en un cruce de mensajes y de reproches en las disputa por uno o dos escaños que dependerían de un puñado de votos entre ellos. El PP cierra campaña en el auditorio de Zaragoza. Hasta allí nos vamos, Chema Catalán, buenas tardes

El PSOE de Aragón camina hacia las urnas como hacia el cadalso porque lo cierto es que el transcurso no ha hecho más que empeorar sus pobres perspectivas iniciales. Pilar Alegría trata de conjurar la demoscopia, que le vaticina el peor resultado de la historia del PSOE en Aragón y hoy lo hace con la compañía de Pedro Sánchez.

Vox va a crecer, de eso no hay duda, y aspirar a negociar un nuevo acuerdo para entrar con más fuerza en el Gobierno que abandonó hace algo más de un año. Hoy se concentran en el cierre de campaña en la

Plaza de La Seo de Zaragoza, Lourdes Funes, buenas tardes

Hay más partidos y pueden ser determinantes. La Chunta, el PAR o Teruel Existe.