Juanma Moreno, sobre los efectos de la borrasca Leonardo: "Los servicios de emergencia no recuerdan nada parecido a nivel global"

En una entrevista con Rafa Latorre, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha repasado la evolución de la situación tras las intensas lluvias, los desbordamientos de ríos y los deslizamientos de tierra. Juanma Moreno ha insistido en que las autoridades priorizan la seguridad de las personas y han optado por la precaución, incluso en casos en los que el riesgo aún no se puede calibrar con exactitud.

"En principio se van a reanudar la mayoría de las clases"

Juanma Moreno ha explicado que, pese a las lluvias, el viernes se espera que la situación mejore en muchos puntos de Andalucía. "En principio se van a reanudar la mayoría de las clases", ha asegurado, aunque ha matizado que lo que genera dudas en algunos municipios son las "fuertes rachas de viento".

El presidente ha insistido en que la decisión se ha tomado tras valorar el estado de las infraestructuras y las previsiones meteorológicas, y ha confiado en que la vuelta a la normalidad sea gradual y segura.

Búsqueda de la mujer desaparecida y llamada a la prudencia

Moreno ha confirmado que la búsqueda de la mujer que cayó al río tras intentar salvar a su perro se ha suspendido hasta mañana. "La búsqueda se está haciendo desde el aire, pero es muy difícil y está todo muy mojado. Es una situación de angustia, esperamos que mañana podamos encontrarla", ha explicado.

En ese contexto, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía. "Apelo al sentido común, a la responsabilidad, que no intenten cruzar ríos ni arroyos ni acercarse. Ante cualquier peligro subir a las zonas más elevadas", ha pedido el presidente.

"Estamos ante situaciones límites y peligrosas"

Juanma Moreno ha descrito la situación como "límites y peligrosas", tras señalar que los caudales de los ríos están bajando con mucha fuerza. Por eso ha insistido en que la población no se acerque a los cauces ni a zonas inundadas y que siga las indicaciones de Protección Civil.

El presidente ha recordado que, a nivel global, los servicios de emergencia "no recuerdan nada parecido", con un total de 8.000 incidencias registradas y unos ríos como el Guadalquivir batiendo récords pluviométricos. "No recuerdo una situación así", ha subrayado.

8.000 vecinos desalojados y la situación en Grazalema

El jefe del Ejecutivo andaluz ha detallado que hay un total de 8.000 vecinos desalojados, tras las inundaciones y los desbordamientos. Ha asegurado que, pese a la magnitud del desastre, los ciudadanos están respondiendo con mucha calma y colaboración.

En el caso de Grazalema, Moreno ha confirmado que toda la población ha sido evacuada y reubicada en Ronda. "Los vecinos han actuado con bastante serenidad y normalidad", ha valorado.

El presidente ha explicado que la zona tiene un gran acuífero "completamente lleno", que ha absorbido más de 500 litros en las últimas 24 horas, y que los testimonios de alcaldes, geólogos y expertos han llevado a concluir que existe riesgo, aunque aún no se sepa si es "muy grave o no".