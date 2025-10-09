Rafa Latorre opina sobre el acuerdo de Gaza: "Las conversaciones de paz están siendo un desafío contra los escépticos"

Las conversaciones de paz en Oriente Próximo están siendo una auténtico desafío contra los escépticos. Entre lo que no encontramos, porque la expectativa más racional en Oriente Próximo es, por desgracia, el pesimismo. Pero lo cierto es que desde que Donald Trump presentara su vaporoso plan de 20 puntos para la paz, esta se ha ido abriendo paso a través de una serie de hitos palpables, mensurables , y a muy buen ritmo.

Trump ya prepara su viaje como pacificador a Oriente Próximo para este fin de semana y mientras celebra las gestiones que no solo han sentado a la mesa a Israel y a Hamás tras dos años de cruel de guerra y de una enemistad total. Ha conseguido compromisos tan concretos que tiene un plazo inmediato para su cumplimiento.

Qué es lo que va a ocurrir ahora, el gobierno de Netanyahu ha anunciado una tregua entraría en vigor el viernes y que daría inicio a un período de 72 horas para el intercambio de secuestrados y presos. Eso significa que Hamás liberará a los rehenes que mantiene secuestrados desde hace dos años entre el lunes y el martes. Bueno, liberará, entregará, porque la mayoría está muertos. Son 48 y en el mejor de los casos 20 estarían vivos. El resto son cuerpos a los que se les ha privado de sepultura.

Son precisamente los muertos los que hacen peligrar la operación. Porque fuentes de Hamas le aseguran a la CNN que hay 7 cadáveres que no localizan porque los abandonaron cuando huían de una operación israelí.

Precisamente Trump se ha referido a los rehenes en su larga conversación con los periodistas en el despacho oval. Tanto en la franja de Gaza como en las calles de Israel se han producido celebraciones tras la firma del acuerdo y hay numerosos testimonios que traslucen la esperanza que se abre ahora en un lugar donde la esperanza no abunda

Este es un acuerdo para una tregua que dé inicio a unas conversaciones de paz. Quiero decir que el camino para un paz inestable aún es largo y está jalonado de dificultades. No es ya que la solución al conflicto sea algo tan remoto que ni se atisba en el horizonte, es que esta tregua es muy inestable y quebradiza y puede romperse en cualquier momento.

Basta recordar el siniestro espectáculo que hizo Hamás durante la primera liberación de rehenes, un circo de propaganda vil que culminó con la entrega de restos que no correspondían a los secuestrados que habían sido arrancados de sus familias.

Israel va a liberar una serie de presos palestinos y eso ha despertado la inmediata suspicacia de los ministros más radicales de la complicada coalición que sostiene a Netanyahu. No van a ser un impedimento para la paz y celebran el acuerdo pero advierten de que la puesta en libertad de determinados elementos es como poner la cuenta atrás hacia el próximo atentado yihadista.

Reacciones del Gobierno al acuerdo de paz de Trump

Esto es una anécdota, dada la importancia de los asuntos que se dirimen, pero precisamente por eso no deja de ser hilarante la petulancia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Claro, le han preguntado si España se había quedado algo descolocada con todo esto… y Albares por poco le disputa el Nobel de la Paz a Trump

Claro, pinta tanto España que el mismo día en que aprueba un embargo de armas a Israel se firma un acuerdo para una tregua. Y la flotilla aconsejándole a Hamás que no se dejen humillar por esta paz indigna.

Nuevas informaciones del Caso Ábalos

Estos días van a oir testimonios repugnantes sobre las mujeres que Koldo le contrataba a Ábalos para el entretenimiento del ministro. Tiene su relevancia tratándose del secretario de Organización de un partido abolicionista pero no es lo sustancial. Ábalos era el ministro de Transportes, el que maneja el presupuesto de obra pública, y de lo que informan esas conversaciones intervenidos por la UCO es del tren de vida desbocado en el que se había subido al ministro y de que probablemente solo podía ser sufragado gracias a una fuente de financiación distinta a su sueldo como ministro.

Chicas como la ya célebre Jessica, a la que Koldo se refiere directamente como la puta, terminó con un sueldo público en Ineco y en Tragsatec. Que es un forma de pagar su exclusividad, no tengan ninguna duda, esto no es Pretty Woman. Pero antes de eso Ábalos la cubrió de regalos pagado en efectivo por Koldo. O sea que… Los nuevos mensajes revelan que Koldo pagaba además regalos para Jésica que ella escogía con antelación. En otras de las conversaciones, se ve cómo le pide unos pendientes con brillantes y le precisa que los quiere de "oro rosa", como ya le había indicado. "A mi no me gusta el coló plateado. Q soy muy blanca. Me gustan los doraditos"

Dónde procedía todo este dinero, eso es lo que está investigando ahora la UCO por orden del juez.

Pero el PSOE no es ajeno a toda historia, porque es que se trataba de su Secretario de Organización. Su número 2. Y por cierto, el que le sucedió en la Secretaría de Organización está en la cárcel, en prisión preventiva. Santos Cerdán…

Y un detalle. A Jessica la llamaban la puta, pero también la 1. Y si hay uno es porque hay dos, tres y cuatro o a saber cuántas.

Hoy además de todo esto las partes habrán podido consultar in situ, solo en el Tribunal Supremo un oficio separado que está custodiado con un celo especial porque afecta a la intimidad de las personas. Y ustedes dirán… hombre, bastante intimidad hemos conocido ya… bueno, esta es una intimidad especialmente íntima, así que es probable que se trate de material gráfico. En cualquier caso… ya ven, este era el ambiente del entorno más cercano de Pedro Sánchez en el PSOE.

El Gobierno celebra la anulación de la piea separada contra Begoña Gómez

Sólo algo más… Hoy está el oficialismo celebrando otra vez una ficción… que es que parece que la Audiencia Provincial ha tumbado las investigaciones del juez Peinado. Y es todo lo contrario. Anula la decisión de abrir pieza separada contra Begoña Gómez por malversación. Pero avala la investigación sólo que dice que tiene que hacerlas todas juntas y en todo caso Begoña Gómez será juzgado por un jurado popular, uno. O sea, que ya no son las cosas, ya son las cosas de la Audiencia Provincial. Pero lo grave de hoy no es esto.

La UCO descubre anotaciones de la fiscal jefe de Madrid sobre Begoña Gómez en pleno estallido del caso.

Los investigadores localizaron la anotación de un supuesto encuentro de la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, con la mujer de Pedro Sánchez tras las primeras informaciones de El Confidencial sobre sus negocios privados. Leo de El Confidencial: Documentación intervenida por la UCO revela que la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, efectuó anotaciones sobre Begoña Gómez sólo unos días después de que El Confidencial publicara las primeras informaciones sobres sus negocios privados.

De los apuntes se desprende una supuesta reunión entre la representante del Ministerio Público y la mujer de Pedro Sánchez, en marzo de 2024, en un "restaurante" de la Plaza de Manuel Becerra, en la capital.