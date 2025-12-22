Latorre, sobre el fracaso del PSOE en Extremadura: "La causa de todas las malas decisiones es David Sánchez Pérez-Castejón"

En la hora de adiós de Gallardo, ahora que su nombre queda por siempre asociado a una de las aventuras políticas más ridículas que se hayan concebido en democracia, conviene hacer algunas anotaciones al margen. No vaya a ser que ahora que la fenomenal debacle, una derrota que casi se puede calificar de meritoria, del PSOE en Extremadura, se le adjudique en exclusiva a este político empequeñecido.

La causa de todas las malas decisiones de la historia del PSOE de Extremadura tiene un nombre y es el de David Sánchez Pérez-Castejón.

Si no fuera para interferir en la causa de David Sánchez, Gallardo no hubiera dilapidado su crédito intentando un aforamiento exprés. Si David Sánchez no se sentara junto a él en el banquillo, el PSOE no hubiera presentado jamás a un candidato procesado.

Así que es algo peor que cínico, es un justo de desprecio insultante, una forma de maltrato a su partido que hoy Pedro Sánchez ni siquiera haya mencionado la catástrofe electoral en su declaración institucional de esta mañana.

Ha llegado, ha presentado unos cambios de su equipo que a nadie le importan y se ha ido de vacaciones, dejando a un coro menguante de propagandísticas diciendo que la culpa de todo la tiene Gallardo, cuando no que la gran perdedora de las elecciones es quien le dobla en porcentaje de voto, María Guardiola.

Hoy Gallardo ha dimitido, deja su cargo como secretario general de los socialistas extremeños y un partido en shock postraumático. Prueba de que no es ni siquiera el principal responsable es que ahora que él se va, parte desde la Moncloa hacia Aragón la caravana electoral de Pilar Alegría, con destino previsible hacia el mismo despeñadero en el que ha terminado Gallardo.

Porque cómo será el ensimismamiento de la Moncloa que el día después de la mayor derrota electoral cosechada jamás en Extremadura, el Gobierno anuncia la continuidad de su pacto con Bildu. Casi van a conseguir que el resultado de Gallardo parezca milagroso.

Repercusiones de los resultados electorales en Extremadura

Lo del PSOE e incluso un diagnóstico clínico. Es un caso claro de autofagia. Pedro Sánchez está devorando sus extremidades para tener un poco más de vida política. No tardará en llegar a los órganos vitales, pero mientras tanto va royendo Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Aragón y lo que venga.

Por de pronto ha conseguido el hito histórico de favorecer a todos sus adversarios en su caída. En Extremadura todos suben menos el PSOE. Quizás el PP lo haga en menor medida de lo que había previsto María Guardiola, pero los problemas de Guardiola para sí los quisieran los socialistas extremeños y aragoneses, andaluces e incluso Vox.

Todo análisis del resultado del PP debe partir de ese hecho incontrovertible. Que su distancia del segundo es tal que no hay alternativa y que para tumbar su investidura, Vox tendría que hacer una política activa de alianzas con la izquierda.

No es la más fina estratega, de hecho si por algo se ha caracterizado su acción política es por la sobreestimación de sus capacidad. Su campaña ha sido exhibición de complejos, temores y falta de convicción. Un desastre vamos. Pero hoy le vale con la abstención de Vox para ser investida y anteayer ni siquiera era la fuerza más votada.

Si esto es una derrota, te la firma hoy cualquiera que se presente a una elecciones autonómicas. Cualquiera y de cualquier partido, a excepción de Rueda en Galicia y ya. Porque yo creo que te lo firma hasta Juanma Moreno.

En cualquier caso, comienza el bazar poselectoral después de una campaña áspera, que deja algunos resquemores personales. Tanto Feijóo como Abascal han cedido el protagonismo en la noche electoral, pero ahora exponen sus condiciones y sus coacciones. Lo que le aconseja Feijóo es que no se equivoque de adversario, es decir que no se una a la izquierda en el no para evitar un gobierno del PP

En cuanto a Abascal, sabe que Guardiola tiene más escaños que toda la suma de la izquierda y eso le obligaría a amenazar con una pinza con el PSOE y Podemos. Pero aún así dice que no renunciar a solicitar un lugar en el gobierno

Merece también una mención lo ocurrido con la candidatura de Unidas por Extremadura, cuya candidata Inés de Miguel pertenece a Podemos y ha forjado una candidatura unitaria con Izquierda Unida que ha conseguido subir más de tres puntos. Por esta razón se dice que los dos derrotados de estas elecciones ha sido Sánchez y Yolanda Díaz, porque quizás se haya demostrado que Sumar ahora mismo resta y eso provoca una euforia revanchista en Podemos.

La Lotería de Navidad 2025

Hoy se nos acumulan las historias de quienes se toparon la fortuna en el lugar más inesperada. Me van a disculpar pero es imposible hablar de esto sin acudir a los tópicos. Desde luego habrá sido un día atípico en la empresa de moda Bimba y Lola, porque los trabajadores se han llevado el segundo premio. 108 mil euros el décimo. Era el número de la empresa. Y algo aún más gordo ha ocurrido con el club de fútbol La Bañeza. Cuenta hoy Juan Diego Madueño en El Mundo que bromean con la posibilidad de fichar a Vinicius.

Es que este club de fútbol ha repartido más de 200 millones de euros entre los jugadores, familiares y amigos con el décimo premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad 2025.

Hay miles de historias de felicidad. Tantos como millones ha repartido ha repartido la lotería. Ahora les cuento algunas de estas historias.