Latorre, sobre el PSOE en las elecciones extremas: "Pase lo que pase obtendrá el peor resultado de la historia del PSOE"

La radio es hoy compañía para miles de conductores y sus familias, que se han echado a las carreteras con destino a la Navidad. Es uno de los días con más desplazamientos del año. La radio es siempre servicio público así que vamos a contarles qué se van a encontrar en su camino. Tengan cuidado porque hay muy mal tiempo con algunos bancos de niebla que complican mucho la visibilidad.

Las elecciones extremeñas marcan la agenda política española

Los extremeños tiene una cita con las urnas el día antes de la Lotería. El domingo vota Extremadura después de una campaña que ha transcurrido dentro de lo convencional hasta ayer, en que los grandes temas quedaban desplazados por un robo. Hoy el Partido Popular de María Guardiola insiste en que no se puede confiar en un Gobierno con estos antecedentes y de ahí la alerta desatada por el asalto a unas oficinas de Correos por parte de unos delincuentes comunes. eso cree la Guardia Civil, que la banda de la radial no tiene ningún interés electoral y que si se llevaron 124 votos es porque se encontraban en la misma caja que el dinero.

Así que no habría sabotaje sino quincalla. Y lo más importante, quien ha votado votará. Esos 124 ciudadanos que expresaron su voluntad mediante el voto por Correo podrán reponer la papeleta sustraída por los quinquis.

El PP justifica la alarma provocada en el hecho de que estamos ante un Gobierno poco fiable y que más bien ha alimentado las desconfianza en la neutralidad de las instituciones. Empezando por el presidente, que se ha ganado un nuevo expediente de la Junta Electoral Central. Es el cuarto. Se ha convertido en una tradición. Cada campaña tiene su pegada de carteles, su jornada de reflexión y su sanción de la Junta electoral a Pedro Sánchez. Esta vez ha sido por utilizar la Moncloa como plataforma electoral en su balance del año.

Claro, nos barruntábamos que quizás había adelantado el balance del año para no incluir el los previsibles resultados electorales nefastos en Extremadura. Y puede que esa fuera la finalidad, pero a la vez también ha podido influir en esos resultados mediante anuncios de evidente cariz electoralista, como el de abono transporte nacional.

Vamos de ronda por los cierres de campaña de los partido. El más particular es el de María Guardiola, que ha querido afrontarlo sola, sin la presencia de Alberto Núñez Feijóo o del resto de los barones populares. Por cierto, la clave en estas horas finales de campaña, parece Badajoz, porque todos los partidos aparcan su caravana en esta provincia, en la provincia de Badajoz.

Pedro Sánchez sí ha ido a acompañar a su candidato Miguel Ángel Gallardo, el hombre al que se le ha pedido la proeza de levantar una campaña estando procesado, tras el ridículo del aforamiento interruptus y bajo la certeza de que pase lo que pase obtendrá el peor resultado de la historia del PSOE en el que otrora fuera un fortín electoral de los socialistas. El cierre de campaña se celebra en Villanueva de la Serena, un bello lugar donde Gallardo fue alcalde en un tiempo mejor para él. Rafael Salguero, buenas tardes

A Vox le ha regalado el PP el protagonismo en el debate. Al dejar Guardiola la silla vacía ha sido Óscar Fernández Calle el que le ha atizado a gusto a Gallardo. Vox va a crecer, también en cierta manera lucha contra las expectativas, pero si puede condicionar al gobierno saliente de las urnas lo considerará todo un triunfo. También en Badajoz, Vox, Manuel Márquez Zurita, buenas noches

Una de las consecuencias que tendrán estas elecciones es que Podemos podrá reclamar al fin un triunfo. Y esto seguro que no es inocuo, que tendrá su réplica en el ámbito nacional. Porque otra de las candidaturas que seguramente crecerá será la de Unidas por Extremadura que comanda Irene de Miguel y que ya cierra su campaña… también en Badajoz. Cristina Martínez, buenas tardes.