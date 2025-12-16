Latorre, sobre las amenazas de Sumar con salir del Gobierno: "Son capaces de cualquier cosa, incluso de quedarse"

Ahora vamos con el sopor nacional, con el bostezo político.

Pero antes hay asuntos sensacionales que reclaman atención. ¿Por orden de interés o de relevancia? Este es el debate eterno. Venga, por orden de relevancia, seamos serios. Es muy trascendente lo ocurrido en la Comisión Europea, que ha capitulado en algo sustancial de su agenda verde. Que se iba a aligerar la transición verde, sobre después de la ola impugnatoria que se ha levantado en todo el mundo era algo previsible.

¿Se acuerdan de que Sánchez envió una carta a Úrsula Von der Leyen para que la Comisión Europea pusiera fin a los coches de diésel y gasolina en 2030. Pues no le han hecho ni caso. Aunque esto es la anecdótico. Porque la noticia es de gran relevancia, sobre todo para el sector del automóvil, que es el gran vencedor.

Los vehículos de combustión seguirán estando permitidos en la Unión Europea. La Comisión Europea ha confirmado que en lugar de reducir un 100% las emisiones en 2035 lo hará en un 90%. Esta es una forma de dar marcha atrás a la transición verde proyectada por la Comisión.

Hace menos de dos años se aprobó el veto a la venta de este tipo de vehículos dentro de 10 años. Pero la medida ha chocado con los fabricantes, un sector muy potente por las inversiones y el empleo de calidad que crea, casi desde antes de nacer. A ellos se ha sumado esta legislatura el potente Partido Popular Europeo (PPE), liderado por los conservadores de Alemania, donde esta industria tiene una gran importancia.

Finalmente, este martes Bruselas ha planteado una serie de medidas que difuminan en parte esa meta marcada para dentro de 10 años.

Esto de Pedro Sánchez es la anécdota, pero hoy han quedado regular todos aquellos que en su día nos dijeron que Teresa Ribera tendría un poder omnímodo. O es eso es que ha renegado de su ortodoxia verde, porque esto se parece bastante a una capitulación.

Sumar avisa de que quiere reunirse con el Ejecutivo

La indignación de Sumar va creciendo y creciendo y ya avisan de que son capaces de cualquier cosa, incluso de quedarse. Todo lo que le han concedido a Sumar es que le puedan llamar cumbre a una reunión, porque lo que es reunirse ya lo hacen cada semana en el Consejo de Ministros.

Es que los socios de coalición de Sumar necesitan algo para que no parezca los compañeros de viaje de los escándalos de corrupción, o lo que es peor, los tontos útiles. Así que han pedido que se celebre una reunión a la que de una forma un tanto exagerada han llamado ‘cumbre’.

Por lo demás, fíjense si será dramática la falta de influencia de Sumar, si sonará tenue su voz en la coalición, que habrá tenido más influencia en la crisis de gobierno que viene Jorge Azcón que Yolanda Díaz.

La remodelación profunda del Gobierno que exigía Yolanda Díaz se va a quedar en la sustitución de Pilar Alegría como ministra de Educación y portavoz del gobierno. ¿Por qué Pilar Alegría tiene alguna responsabilidad que expurgar? En realidad porque tiene que centrarse en la carrera electoral en Aragón, donde es candidata y ya bastante difícil lo tiene, porque las encuestas le dan niveles gallardianos de popularidad y de intención de voto.

Lo sustancial es que la supuesta crisis en la coalición se ha saldado con una nuevo exhibición de sumisión o de impotencia.

Esta es la posición de Izquierda Unida, expresada por Enrique Santiago. No habrá hedor que les haga desalojar la sala del Consejo de Ministros y cada línea roja se termina transformando en un meta volante.

Veremos si no ocurre lo mismo con los indicios que está investigando la Audiencia Nacional, que hoy al fin ha recibido la documentación que le había requerido al PSOE. El partido ha entregado este martes al juez la información de todos los pagos en metálico a sus dirigentes desde 2017 hasta 2024.

Ferraz ha hecho llegar la información en un 'pendrive' al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el presunto blanqueo con los abonos de los gastos del partido. El juez decidirá en las próximas horas si incluye esta información dentro de una pieza secreta.

Por el momento las demandas airadas de Yolanda Díaz se han topado con la mofa y el reproche.

De todas maneras fíjense lo reveladora la broma que ha hecho Óscar Puente, que hoy se ha ido a la televisión oficial para ridiculizar las propuestas de Yolanda Díaz. La amenaza de Sumar es la dejar el Gobierno y el ministro les devuelve la amenaza diciendo, cuidado no sigáis amagando no vaya a ser que tengáis que dejar el gobierno. Tan creíbles son las advertencias de Sumar…

Pero Óscar Puente añade algo porque si el reproche es por la gestión del caso de Paco Salazar, a él le van a tener que explicar qué es lo que ha hecho Sumar mejor que el PSOE cuando le explotó el caso de Iñigo Errejón que llevaban meses ocultando.

La cuestión es que no parece que el PSOE esté demasiado amedrentado por las amenazas que profieren sus socios.