Latorre, sobre la comisión de Santos Cerdán: "No había ningún senador socialista allí, sus bancos vacíos, pero él les estaba esperando"

Cuando Santos Cerdán ha llegado a la comisión de investigación del Senado, no había ningún senador socialista allí, sus bancos vacíos, pero Cerdán les estaba esperando.

Las comisiones de investigaciones siempre tienen una atmósfera desagradable, como de una tensión suspendida en el ambiente. Siempre hay preguntas impertinentes, un tono de interrogatorio muy agresivo. Pero la sesión de hoy en el Senado ha sido distinta, porque los momentos más tensos se vivieron entre Cerdán y sus excompañeros del PSOE y no porque el intercambio fuera duro sino por los sobreentendidos.

Veamos, cuando Santos Cerdán llegó a la sala, los asientos que debían ocupar los socialistas estaban vacíos. Ha sido entonces cuando Cerdán ha dicho lo que escuchaban, sabiduría popular: mejor solo que mal acompañado.

Cuando los senadores socialistas llegaron, entraron muy serios en la comisión. Todos ello habían sido subordinados suyos, porque el secretario de Organización del PSOE acumula todo el poder orgánico. Alguno de los senadores ha sido muy cercano.

De hecho al que le ha tocado pasar el trago del interrogatorio ha sido Alfonso Gil un hombre con cierta relevancia en la organización en País Vasco. En el PSE. El PSE y el PSN, del que procede Cerdán son algo más que vecinos. Piensen que a las presuntas comisiones que cobraría Cerdán se las bautizaron como el cupo vasco, no el cupo navarro.

Por eso ha sido tan sonora la advertencia de Cerdán.

Ya ven que el buen Alfonso Gil no ha sido precisamente agresivo. Más bien parecía un hombre temeroso. Alguien que hubiera preferido no convertirse en el centro de atención. Cuántas veces una comisión de investigación se ha entendido como la plataforma para el lucimiento de un diputado o de un senador. No es el caso. Gil hubiera preferido pasar inadvertido, pero no pudo evitar un reproche ética al exsecretario de Organización, y además con alusión a Alfredo Pérez Rubalcaba y Cerdán ha contestado.

Casi tan elocuente como el ataque a sus compañera fue la defensa que hizo de una militante. Ex militante, Leire Díez.

Por lo demás todo silencio y negación. Cerdán no ha respondido a la mayoría de las preguntas acogiéndose a su derecho a no entrar en asuntos judicializados. Pero sí ha hecho una lectura general de su caso y sugiere que hay una conspiración del Supremo, la UCO y con la connivencia de un partido, el que era el suyo, que no respeta la presunción de inocencia.

Dice que el contrato de compra de acciones de Servinabar no tiene valor, que no ha participado en adjudicaciones de obra pública, que los audios de Koldo están manipulados y que no tiene relación alguna con Víctor Aldama. Añade que su ajusticiamiento tiene una causa política. Según Cerdán, todo cambió para él cuando se hizo una foto con Puigdemont.

La Audiencia Nacional pide los datos en metálico del PSOE

En el búnker de la Moncloa se reciben demasiadas noticias cada día y casi todas son malas. Es fácil suponer lo que pasa allí dentro y la atención con la que se habrá seguido la comparecencia del hombre fuerte de Pedro Sánchez, que hoy ha transmitido una sensación de desamparo y resentimiento demasiado peligrosa.

No han llegado buenas noticias de la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno ha recibido la documentación de los pagos en metálico del PSOE desde 2017 hasta 2024. Podía haber desechado el asunto al considerar que se han probado los gastos y que no hay nada anómalo. Pero algo muy grave ha debido de ver porque ha decidido desgajar la investigación sobre los pagos del PSOE y declarar secreta esta parte.

El magistrado ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción “ante la gravedad” de los hechos “para su conocimiento"y para que “informe lo que a su derecho convenga”.

Que ha sido declarada secreta tiene otra razón. El PSOE había pedido especial discreción con el manejo de este material porque contiene información reservada sobre el partido y sus militantes. De esta forma, y mientras se mantenga el secreto, solo los investigadores y la Fiscalía pueden conocer su contenido.

Pero no parece que el PSOE haya conseguido hacerle entender a Ismael Moreno el muy anómalo sistema de pagos que operaba en Ferraz

Se rompe el idilio entre Sánchez y la Comisión Europea

El idilio se ha terminado. Las buenas relaciones de Pedro Sánchez con la Comisión Europea de Úrsula Von der Leyen han sido glosadas y comentadas. Es cierto. Siempre ha tenido un gran ascendente sobre la alemana. Hoy ha criticado amargamente una decisión de la Comisión Europea, como ha sido la moratoria a los motores de combustión en 2035.

Los más esforzados propagandistas nos habían informado del poder omnímodo que había conquistado en el gobierno comunitario Teresa Ribera. Nos decían que nunca una vicepresidenta había acumulado tanto poder, tantas competencias… Iba a mandar más que Cleopatra. Iba a disputar a la emperatriz Wu Zetian, a Victoria de Inglaterra y Isabel la Católica el título de la mujer más poderosa de la historia.

Pues o eso no era cierto o Teresa Ribera ha abjurado de su ortodoxia climática y su militancia verde. Porque ha ganado Alemania. Ha ganado Italia. Y ha perdido Pedro Sánchez, que incluso mandó una carta para que no se prorrogase el motor de combustión.

Eso no quiere decir que haya perdido España porque quizás Sánchez esté ignorando la importancia que tiene la industria automovilística en España. Cuántas familias viven de la fabricación y ensamblaje de componente y que España no es precisamente un país sobrado de industria. Más bien es un erial industrial.

Pero Sánchez está muy decepcionado con la Comisión y lo hace saber.