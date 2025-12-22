Presidente de la Diputación de Cáceres: "Expresé a la dirección que Gallardo quizás no era idóneo por todo lo que le rodeaba"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pasado por los micrófonos de La Brújula para hablar sobre los resultados de las elecciones en Extremadura y la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como candidato del PSOE. Morales ha comentado que avisó a la dirección del partido de que la "debacle" podía pasar: "Expresé que el candidato quizás no era idóneo por todo lo que rodeaba, la confusión, el lío mediático y judicial".

También comentó que había que pensar que el candidato Gallardo no era para unas elecciones internas, "sino para toda Extremadura", algo que la ciudadanía podía no entender. "Lo hice con buena intención, el candidato siguió para adelante y el resultado es el que es, ya está", ha añadido.

Yo no hubiera tomado el acta

Preguntado por si Gallardo debería haber renunciado al acta, Morales ha expresado que no es nadie para dar lecciones, pero que si hubiera sido él, habría dimitido nada más conocerse los resultados. "Hay que asumir que tú estás mientras la gente quiere que estés y no hay más", ha relatado. "Yo no hubiera tomado el acta. La responsabilidad era con el PSOE y no había que esperar hasta esta tarde, sino ayer ante la debacle, la catástrofe, la hecatombe tenía que haber asumido las responsabilidades", ha añadido.

Sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería haber hecho algún comentario en su comparecencia, Morales ha confesado que no la ha escuchado, pero que "quizás habría sido oportuno haber hecho alguna pequeña reflexión".

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Cáceres no cree que la decisión sobre el cierre de Almaraz haya sido "determinante" en el resultado, porque la gente sabe que "desde el primer momento manifestamos nuestro rechazo absoluto al cierre". A su juicio, la clava ha sido la "abstención de nuestra gente porque no ha creído en las listas de nuestro partido".

Los casos de corrupción en el PSOE o las denuncias de acoso sexual han podido influir

En cuanto a quién puede ser el sustituto de Gallardo, Morales ha dejado caer el nombre de Álvaro Sánchez Cotrina, el secretario provincial de Cáceres, aunque ha comentado que hay gente "muy preparada" y que ahora lo que la gestora tiene que hacer es "revitalizar el partido, organizar un congreso extraordinario y elegir un candidato que nos permita empatizar con la sociedad extremeña".

Teniendo en cuenta que el próximo 8 de febrero hay elecciones en Aragón, Morales se ha mostrado esperanzado con que no pase lo mismo porque "cada Comunidad Autónoma tiene una problemática, los candidatos son diferentes...". Aunque sí que ha podido influir "la situación del partido y de los golfos y sinvergüenzas que se han aprovechado de lo público o ese machismo puro y sinvergonzonería hacia las mujeres", la responsabilidad directa es de "los dirigentes de Extremadura, que tenemos que hacer autocrítica".