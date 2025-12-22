Miguel Ángel Gallardo dimitirá como secretario general del PSOE de Extremadura tras la debacle en las elecciones

Miguel Ángel Gallardo dejará de ser el secretario general del PSOE de Extremadura este lunes, según informa El País. El mal resultado electoral tras este domingo 21 de diciembre precipita su salida, la cual anunciará en la Comisión Ejecutiva Regional que se reúne en la tarde de este 22 diciembre.

La Ejecutiva se reúne tras la derrota de los socialistas. Liderado por Miguel Ángel Gallardo, el PSOE ha obtenido 18 diputados, el peor resultado en la historia del partido en la región y que representa diez parlamentarios menos que los 28 con los que empató en 2023 con el PP.

La convocatoria de esta reunión se produce cuando este mismo lunes el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pedido su dimisión tras los resultados. Morales, que ha sido secretario provincial del PSOE en Cáceres durante doce años, ya mostró su desacuerdo con que Gallardo fuera el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura ante el procesamiento por el caso del hermano de Pedro Sánchez, cuyo juicio se celebrará en mayo, en Badajoz.

El presidente de la institución provincial ha manifestado que "el PSOE en Extremadura ha cosechado un rotundo fracaso de la mano de Miguel Ángel Gallardo", por lo que "lo lógico es dimitir, irse para tu casa y que el partido, a través de los órganos del partido, de los estatutos, nombrara una gestora y se empezara a reconstruir este partido para el futuro".

La reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura comenzará a las 17:00 horas y se desarrollará en la sede regional del partido en Mérida. Tras la misma, se informará en la sede regional de los acuerdos adoptados, según ha informado el PSOE extremeño.

Sánchez guarda silencio y solo anuncia cambios en el Gobierno

El presidente del Gobierno ha dado una declaración institucional este lunes a primera hora, aunque ha omitido hablar del varapalo electoral y solo se ha referido a los cambios en el Ejecutivo.

Milagros Tolón se ha convertido en la nueva ministra de Educación, mientras que Elma Saiz ocupará la Portavocía del Gobierno. Las dos sustituyen a Pilar Alegría, quien dejará el Gobierno nacional para militar en las filas socialistas de su región, en Aragón.