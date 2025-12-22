Guardiola califica de "incontestable" la victoria del PP en Extremadura y avisa a Vox: "Las urnas no quieren un bloqueo"

La candidata del PP, María Guardiola, ha comparecido desde el hotel AZZ Mérida Medea entre vítores aplausos y gritos de "¡presidenta, presidenta!" tras ganar las elecciones con un total de 29 escaños. "Los extremeños han decidido muy claramente quién quiere que siga gobernando". Guardiola ha puesto en valor que han superado al PSOE en 11 escaños y que son la primera fuerza en más de 225 municipios.

"Hay una victoria incontestable" del PP, ha asegurado Guardiola, al tiempo que ha aseverado que ha merecido "muchísimo" la pena la celebración de estos comicios. Además, ha manifestado que "pedimos más confianza y hemos obtenido mucha, mucha más confianza", ha asegurado, y por eso ha agradecido a todos los votantes su voto.

Las urnas no quieren un bloqueo en Extremadura

Así las cosas, ha indicado que el PP va a seguir liderando y ha advertido: "Las urnas no quieren un bloqueo en Extremadura". Por eso, la candidata del PP va a comenzar una ronda de contactos en las próximas horas con el resto de fuerzas políticas "para que Extremadura tenga cuanto antes un Gobierno estable y fuerte".

Preguntada por el coste que han supuesto estas elecciones -unos siete millones de euros- ha asegurado que han merecido la pena, porque el verdadero coste es que Extremadura se haya quedado sin presupuestos de cara a 2026, fijados en unos 600 millones de euros. "He actuado con responsabilidad", ha incidido.

Igualmente, ha aconsejado a Santiago Abascal que haga "una lectura sosegada de las urnas" porque los extremeños han decidido, con claridad, que el PP tiene que seguir gobernando. Una petición para que Vox no impida que Guardiola sea presidenta.

Es "el principio del fin" de Pedro Sánchez

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha augurado esta victoria como "el principio del fin" de Pedro Sánchez y del sanchismo y ha señalado que su partido seguirá trabajando para que el resultado se repita "en todas partes". Desde Génova, Tellado ha comentado que la victoria de Guardiola es "un punto de inflexión definitivo para acabar con el sanchismo".

A su juicio, los extremeños han dicho "no a la corrupción, no a la podredumbre moral de Sánchez y no al partido del saqueo, del machismo y de los ataques a la igualdad". Por todo ello, ha felicitado a la candidata extremeña y ha agradecido a todos los votantes la confianza depositada en el partido.