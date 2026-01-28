Fernando Benzo pone en valor la lectura en España: "Goza de muy buena salud, especialmente entre los jóvenes"

Contra todo pronóstico, en una sociedad saturada por redes sociales, videojuegos y notificaciones constantes, los españoles leen más que nunca. Así lo confirma el Barómetro de Hábitos de Lectura 2025, que señala que 66% de la población lee en su tiempo libre, lo que supone el mejor dato en toda la serie histórica.

Así lo explica Fernando Benzo, secretario general de la Federación de Gremios de Editores de España, en La Brújula: "El libro tiene muy buena salud, especialmente en nuestro país. España y Portugal somos la excepción ibérica en positivo".

Este aumento se concentra principalmente entre los jóvenes de 14 a 24 años, puesto que un 77% asegura leer de forma habitual. Benzo identifica este fenómeno con lo que denomina "efecto Harry Potter", que no es otra cosa que "productos de lectura muy adaptados al sector joven".

El 71% de las mujeres son lectoras

Esa tendencia, sin embargo, se detiene durante las décadas adultas, cuando las responsabilidades laborales y familiares reducen el tiempo disponible. "Entre los 25 y los 65 años se produce un parón natural, pero después la lectura vuelve a repuntar en mayores de 65 años", explica. Según apunta, la falta de tiempo es una de las principales razones por las que se produce este descenso.

El estudio también confirma un patrón consolidado: las mujeres leen más que los hombres. De acuerdo con Benzo, "alrededor del 71% de las mujeres son lectoras, frente al 60% de los hombres. En los clubes de lectura esa diferencia es aún mayor; a veces representan el 80 % o el 90%".