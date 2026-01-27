Ben Monterroso denuncia el "terror" provocado por ICE y acusa a Trump de usar la migración como arma política

La destitución del jefe de brigada de ICE, Greg Bovino, no basta para resolver el problema que ocurre en Estados Unidos con la inmigración. Así lo afirma Ben Monterroso, activista y portavoz de la organización Poder Latin X, en La Brújula. "Es un paso hacia el camino apropiado, pero no es suficiente", admite.

Según Monterroso, el problema se ha convertido en un modelo de actuación basado en el perfil racial y en el uso del miedo como herramienta política. "Tenemos muchísimas quejas de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo", señala.

Desde Los Ángeles, el portavoz cuestiona el enorme despliegue de ICE en lugares como Minnesota, lejos de la frontera. A su juicio, el objetivo no es aplicar la ley migratoria, sino provocar desorden social. "Quiere provocar caos en las diferentes ciudades para poder mandar a la patrulla fronteriza y al ejército", añade.

Para Monterroso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está usando a la comunidad migrante como eje de campaña para ocultar otros aspectos importantes de la legislatura. Según apunta, el mandatario estadounidense "no se ha centrado en la economía", por ejemplo, que "cada día está peor, ni en la vivienda, que es cada vez más cara".

Una "campaña contra la gente de color"

Respecto a la aplicación de la ley migratoria dentro del país, el portavoz denuncia que no se está llevando a cabo correctamente. Según explica, muchos no están "en contra de que se persiga a criminales", pero advierte que "eso no es lo que está pasando".

Según su testimonio, el sistema ha sido manipulado hasta el punto de que "parecer migrante" ya se ha convertido en un motivo para ser detenido o interrogado. Una situación que califica como "una campaña contra la gente de color".

Asimismo, Monterroso también señala el impacto que está dejando todo esto en las familias, especialmente en los niños. "Es un terror grande que se está sintiendo en todo Estados Unidos", advierte. Se trata de unas políticas que no solo afectan a migrantes, sino al conjunto de la sociedad estadounidense, especialmente a los hijos de familias migrantes, que viven con un miedo constante.