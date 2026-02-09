La cumbre de competitividad, un paso clave para el nuevo orden mundial: el análisis de Susana Burgos sobre la autonomía europea

Llega un encuentro informal, pero de una importancia estratégica creciente, en el que se debatirá el lugar que deben ocupar los 27 en el nuevo orden mundial y cómo reforzar la autonomía europea frente a iniciativas de coerción externa.

En una nueva entrega de "El Foco", la sección de análisis económico y geopolítico de La Brújula de Onda Cero, Susana Burgos ha subrayado que "potenciar el mercado único y movilizar el capital privado es la única forma de que Europa no siga dependiendo en exceso del capital extranjero".

Un reto de competitividad sin precedentes

"La productividad del continente se ha quedado más de un 30% por detrás de la de Estados Unidos en los últimos 25 años", ha recordado la periodista, para quien este desfase es "poca broma" y pone en jaque la capacidad de Europa para competir en un entorno global cada vez más difícil y más competitivo.

Burgos ha señalado que la Cumbre de competitividad no es solo un ejercicio de política económica, sino un paso clave para definir el futuro de la Unión en un mundo marcado por la tensión geopolítica y la competencia tecnológica.

"Crecimiento, inversión y autonomía estratégica van de la mano", ha insistido, citando a Mario Draghi y Enrico Letta, quienes han advertido de que Europa necesita sobre 1,2 billones de euros adicionales de inversión cada año para financiar la defensa y las transiciones ecológica y digital.

Las finanzas públicas no van a poder con todo. Movilizar el capital privado es indispensable

Autonomía europea frente a la coerción externa

Burgos ha subrayado que la cumbre se celebrará en un contexto de "iniciativas de coerción externas", una forma elegante de referirse a la presión que ejerce Estados Unidos, liderado por Donald Trump, sobre Europa. "El propósito es potenciar el mercado único para que las empresas de tecnología, telecomunicaciones, energía o los mercados de capitales directamente ganen músculo inversor", ha explicado.

La analista ha advertido de que si los bancos europeos se ven constreñidos por la complejidad regulatoria y la fragmentación, "corremos el riesgo de seguir dependiendo en exceso del capital extranjero. Y eso sería igual de insensato que andar desnudo en una noche de invierno", ha ironizado. Burgos ha insistido en que la autonomía europea no es solo una cuestión de defensa, sino también de capacidad para financiar sus propios proyectos estratégicos sin depender de terceros.

El papel del sector bancario europeo

En su comentario final, Burgos ha destacado que los bancos europeos están en condiciones de movilizar el capital necesario, pero solo si se reduce la carga regulatoria y se elimina la fragmentación del mercado. "Si no lo hacemos, seguiremos siendo un continente que depende de la generosidad de otros para financiar su futuro", ha advertido.

"Defender Europa no es militarizarla, es asegurar el futuro de aquello que la hace única: su modelo social, su economía abierta y su capacidad de innovación", ha concluido, antes de despedirse de los oyentes.