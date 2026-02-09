Alfonso Fernández Mañueco: "Vox dejó el trabajo a medias y cuando vinieron mal dadas se largaron del gobierno de Castilla y León"

En pleno ciclo electoral que arranca con los resultados de Aragón y se prolongará hasta las generales de 2027, Alfonso Fernández Mañueco ha acudido al Comité Ejecutivo del PP en Madrid y ha aprovechado su paso por La Brújula para explicar cómo ve la situación política en Castilla y León y qué papel juega Vox en su estrategia.

El presidente ha reivindicado la gestión de su Ejecutivo, el empleo récord en la comunidad y los servicios públicos, y ha dejado claro que cualquier futuro acuerdo con Vox dependerá de que la formación cumpla con las responsabilidades asumidas.

Experiencia de gobierno con Vox

Mañueco ha reconocido que su experiencia de gobierno en coalición con Vox fue "útil" para Castilla y León, pero ha señalado que la formación de Santiago Abascal "dejó el trabajo a medias" y abandonó el Ejecutivo cuando las cosas se complicaron.

"Vox dejó el trabajo a medias, tuvieron dos años y medio en el gobierno y cuando vinieron mal dadas, por ejemplo en agricultura y ganadería, salieron corriendo del gobierno de Castilla y León, tiraron la toalla y dejaron a todo el mundo, y especialmente a los votantes de Vox, los dejaron tirados", ha asegurado el presidente.

El presidente ha explicado que la falta de "institucionalidad" en Vox y la forma en que la formación tomaba decisiones desde Madrid fueron los principales obstáculos para una convivencia fluida en el gobierno. "Somos dos formaciones absolutamente distintas, Partido Popular con sus principios y valores y Vox con sus principios y su forma de actuar. Somos diferentes", ha dicho Mañueco, subrayando que el PP apuesta por los servicios públicos y una política económica que fomente el crecimiento y el empleo.

Alfonso Fernández Mañueco | ondacero.es

Objetivo: gobierno en solitario

Mañueco ha dejado claro que su aspiración para las elecciones del 15 de marzo es lograr un gobierno en solitario, sin necesidad de pactar con Vox. "Mi aspiración es salir a ganar. Mi aspiración es conseguir un gobierno en solitario. Y por qué digo esto? Digo un gobierno en solitario porque yo tengo la experiencia de gobiernos en coalición y gobiernos en solitario y puedo decir que cuando he tenido un gobierno en solitario presidido un gobierno en solitario ha funcionado mejor.

Ha sido más eficaz y hemos conseguido muchas más cosas para las personas de Castilla y León", ha afirmado el presidente.

El presidente ha reivindicado la gestión de su Ejecutivo, destacando que Castilla y León tiene el mejor sistema educativo de España, uno de los mejores sistemas de servicios sociales y dependencia y el segundo mejor sistema sanitario valorado.

"Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de cómo tenemos que apoyar a los agricultores y ganaderos cuando ha habido sequía. Ahí hemos estado respaldándolo cuando ha habido la enfermedad hemorrágica episódica que fue muy dura en la ganadería del vacuno. Ahí hemos estado dándoles ayudas cuando han venido otro tipo de enfermedades, les hemos estado ayudando cuando han necesitado un respaldo económico mayor", ha asegurado Mañueco.

Centralidad y defensa de Castilla y León

Mañueco ha insistido en que la campaña se centrará en "Castilla y León, no en el ruido nacional". "Las elecciones de Castilla y León van de aquí y cuando digo de aquí no me estoy refiriendo a este estudio fantástico. En Onda Cero Van de Castilla y León, van de Ávila, de Burgos, de León, de Palencia, de Salamanca, de Segovia, de Soria, de Valladolid, de Zamora. De los 2248 ayuntamientos de Castilla y León. Y ahí es importante insistir en algo que considero crucial

"Nosotros tomamos las decisiones desde Castilla y León. Formamos parte de un partido nacional como es el Partido Popular, con un presidente que es Alberto Núñez Feijóo. Pero las decisiones que afectan a Castilla y León las tomamos en Castilla y León. No se toman desde otros lugares", ha dicho el presidente.

El presidente ha criticado el modelo de financiación autonómica de Sánchez, que considera un "agravio" para Castilla y León. "El modelo de financiación autonómica de Sánchez, eso es un agravio, un ataque a Castilla y León. Tenemos el 20% del territorio, tenemos el 5% de la población, no podemos tener el 1,29% de los fondos nuevos que se van a destinar al modelo de financiación autonómica. Hay alguien que está atacando a sabiendas a Castilla y León y eso es gravísimo. Y ahí vamos a defender con uñas y dientes nuestros intereses", ha afirmado Mañueco.