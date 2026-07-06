'La Brújula' de Rafa Latorre se emite en directo desde La Cárcel Vieja de Murcia

La Brújula, el programa de actualidad de la tarde de Onda Cero dirigido y presentado por Rafa Latorre, se emite en directo este miércoles 8 de julio desde el Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja de Murcia de 19:00 a 23:30 h. La emisión especial convierte por unas horas el antiguo edificio penitenciario (hoy reconvertido en uno de los principales espacios de arte contemporáneo del sureste español) en estudio radiofónico, y sitúa a la Región en el foco de la actualidad nacional.

Un directo abierto a los oyentes

Durante el programa, quienes lo deseen podrán acceder hasta el set instalado en una de las salas de La Cárcel Vieja, hasta completar aforo. El público asistirá, en directo al desarrollo de un informativo que cada tarde repasa con gran análisis la información más destacada del día.

Entrevistas a López Miras y Rebeca Pérez

La actualidad regional tendrá un peso destacado en esta edición. Por el set pasarán el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, primera mujer al frente del Ayuntamiento de la capital, que serán entrevistados por el propio Rafa Latorre. Ambas conversaciones permitirán abordar los grandes asuntos autonómicos y municipales desde el pulso informativo que caracteriza al programa.

El análisis de la actualidad correrá a cargo de los colaboradores habituales, que se desplazarán hasta el Centro de Arte Contemporáneo La Cárcel Vieja: Ignacio Rodríguez Burgos, Rafa Sanz, Fernando Cano Cádiz, Gabriel Sanz, Bea Triguero, Natalia Hernández, Pilar Cernuda, Graciano Palomo, José Ignacio Wert y Gonzalo Palafox. Una nómina que reúne información política y económica con los mejores expertos de la actualidad.

La emisión tiene, además, un valor añadido para los oyentes. Rafa Latorre dirigirá la próxima temporada de Más de uno en su primer tramo, de modo que este directo permite disfrutar de la etapa que ahora cierra al frente de ‘La Brújula’ antes de ceder el testigo a Marta García Aller. Se trata, por tanto, de una oportunidad singular para acompañar al presentador en un momento de transición dentro de la parrilla de Onda Cero.

La programación de Onda Cero Murcia, desde el mismo set

La jornada no se limitará al programa nacional. Desde el mismo estudio se emitirán también Más de uno Murcia y La Brújula de la Región de Murcia con Julián Vigara, ambos con invitados excepcionales y una programación especial diseñada para la ocasión. La Cárcel Vieja se convierte así, durante todo el día, en el epicentro de la radio en la Región.

La Cárcel Vieja: un nuevo centro de arte contemporáneo

El escenario elegido para la emisión no es casual. El Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja, la antigua prisión provincial de Murcia, ha culminado la segunda fase de la transformación en una institución cultural con vocación de referencia en el sureste español. El espacio funciona con una estructura de dos velocidades que lo singulariza en el panorama nacional: el Módulo 1 se especializa en instalaciones inmersivas, investigación visual y proyectos de experimentación concebidos para dialogar con la arquitectura y la memoria del edificio; el Módulo 2 acoge dos grandes exposiciones de formato monumental por temporada.

Las exposiciones que podrán visitarse

Coincidiendo con la emisión, el visitante podrá recorrer las dos muestras que ocupan actualmente ambos módulos en un horario especial 10 de la mañana hasta la media noche.

Módulo 1 — Alessandro Sciaraffa: 'The Flower of Mars'

El artista italiano Alessandro Sciaraffa firma The Flower of Mars, una instalación inmersiva que transforma el espacio mediante sonido, luz, energía y materia, e invita a reflexionar sobre el origen de la vida, la capacidad regeneradora de la naturaleza y las posibilidades de la imaginación en un mundo en transformación. Considerado una de las figuras más destacadas de la escena europea en el ámbito de las instalaciones sonoras y multimedia -con presencia en el MAXXI de Roma, la Triennale de Milán, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo de Turín o la Bienal de Venecia-, Sciaraffa inaugura con esta propuesta el ciclo Virtualidades de la imaginación, comisariado por el filósofo y crítico de arte Pedro Medina. La instalación, de entrada gratuita, podrá visitarse hasta el 6 de septiembre.

Módulo 2 — Jaume Plensa: 'Materia interior'

El Módulo 2 alberga ‘Materia interior’, la gran exposición del escultor Jaume Plensa (Barcelona, 1955), impulsada por Fundación Telefónica. La muestra reúne quince obras que recorren más de treinta años de trayectoria: cabezas monumentales, figuras suspendidas y estructuras construidas a partir de alfabetos de distintas culturas, en torno a conceptos como la identidad, el silencio, la escucha y la dimensión interior del individuo. Reconocido con el Premio Nacional de Bellas Artes, el Premio Velázquez de las Artes o la Medalla de Caballero de las Artes y las Letras de Francia, Plensa presenta un conjunto que pudo verse previamente en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, donde superó los 330.000 visitantes.

Horario especial y visitas guiadas

Con motivo de la jornada, el Ayuntamiento de Murcia abrirá el centro con un horario especial en los módulos 1 y 2, de 10:00 a 24:00 h. Además, se han programado visitas guiadas a ambas exposiciones a lo largo del día.

Visitas guiadas del 8 de julio

Módulo 1 : The Flower of Mars , de Alessandro Sciaraffa. Pases a las 11:30 h y a las 20:00 h .

: , de Alessandro Sciaraffa. Pases a las y a las . Módulo 2: «Materia interior», de Jaume Plensa. Pases a las 12:00 h y a las 20:30 h.

Inscripciones e información

Las plazas para las visitas guiadas requieren inscripción previa en el correo visitaexpocarcel@ayto-murcia.es, indicando exposición, turno y número de asistentes. Toda la información está disponible en lacarcelvieja.es.