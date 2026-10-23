Marta García Aller critica "los malentendidos" de Sánchez: "No parece sorprenderle mucho que Zapatero escondiera unas joyas de 1,3 millones"

Déjame que te cuente unos cuantos malentendidos. Uno muy interesante lo aclara Timothy Garton Ash, que acaba de recibir el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. El malentendido es pensar que por vivir en una democracia, por haber logrado libertades, estas no corren peligro. Ha recordado Timothy Garton Ash en su discurso al recibir el Premio que "Todo lo conseguido en Europa desde 1945 se encuentra hoy amenazado en su propia existencia".

Garton Ash advierte de los desafíos que afronta hoy Europa. Que hay que defender "una Europa libre" para que lo siga siendo. Y "un compromiso profundo con la búsqueda de la verdad". También Su Majestad el Rey ha hecho hincapié en su discurso del compromiso cívico y exigente que requiere la convivencia y la democracia. También necesitamos confianza.

La malversación se acerca a Zapatero

A defender la verdad y la confianza ayudan poco los malentendidos. Algunos pueden que cuelen en campaña. Otros no. Anoche el presidente del Gobierno frivolizaba así en TVE cuando Broncano le preguntaba por las joyas de Zapatero.

Si en la Audiencia Nacional vieron el programa anoche de Broncano no debieron de quedar muy convencidos de cómo el presidente actual excusaba que el expresidente se guardara unas joyas de 1,3 millones que, según le ha dicho el propio Zapatero al juez, fueron un regalo del rey saudí cuando era presidente y que Zapatero no haya tributado por ello.

Al presidente no le parecían sorprenderle mucho que Zapatero escondiera unas joyas de 1,3 millones en una caja fuerte y ni siquiera le ha pedido todavía que las devuelva. A la Fiscalía Anticorrupción, sí que le sorprende y dice hoy que eso puede ser malversación. Zapatero pudo decirle al juez lo que considere más conveniente para su futuro procesal. Más sorprendente aún es que el presidente Sánchez alegue que es que a menudo un presidente no sabe ni lo que le regalan.

Como si fuera normal llevarse de recuerdo, o por puro despiste, unas joyas millonarias sin declararlas siendo presidente. Como si fuera normal que la Fiscalía Anticorrupción tenga que perseguir a un expresidente para pedirle explicaciones de de dónde han salido unas joyas millonarias que escondía en una caja fuerte.

La fiscal Elena Lorente sostiene que el posible delito de malversación por las joyas no puede considerarse prescrito porque, de las propias explicaciones dadas por Zapatero, se deduce que el ex presidente pudo apropiarse de regalos institucionales que debería haber entregado a Patrimonio del Estado.

Además, el juez Calama de la Audiencia Nacional ha solicitado a Patrimonio del Estado que remita al juzgado en un plazo de dos días una lista de los obsequios institucionales efectuados durante los años que Zapatero era presidente. No sea que se le hayan traspapelado más, como dice Sánchez que es fácil perder la cuenta…

Pedraz da 15 días al PSOE

Hay otros malentendidos… Se fió de quien no debía. Y se sigue fiando. Porque el PSOE sigue sin entregar a la Audiencia Nacional la documentación que le pide para aclarar el caso cloacas. Y lo del secreto profesional que alegaban ayer parece que no cuela.

El juez de la Audiencia Nacional ha vuelto a insistirle al PSOE en que tiene un plazo de 15 días, sin más demora, para detallar la documentación de todos los letrados y consultores que contrató el partido entre 2021 y 2025. Eran los años en los que, siendo Cerdán el secretario de Organización, contrató abogados y consultores que el juez sospecha que pudieron ser tapadera de pagos a la fontanera Leire Díez.

De esto tampoco preguntó nada Broncano al presidente Sánchez. Aunque el malentendido más importante que hay que aclarar aquí es que aquello no fue una entrevista. Fue una charla cordial. Tan cordial que hablaron más de sexo que de corrupción. No es esto, presidente, lo que en democracia se entiende por transparencia.

Los malentendidos de Feijóo

Pero déjame que te cuente otros malentendidos que nos ha dejado el día. Porque Alberto Núñez Feijóo ha dado una entrevista en la Cadena SER en la que ha aclarado algunos puntos interesantes de su programa. El líder de la oposición ha dejado claro que su prioridad es que Sánchez se vaya, y que gobernará aunque, a diferencia de 2023, no sea la lista más votada. Está bien aclararlo, para evitar malentendidos.

También aclara Feijóo que planteará el debate de "qué hará una niña de 16 años si quiere abortar y sus padres no lo aceptan". Aquí sí puede haber un malentendido interesante que tal vez Feijóo nos pueda aclarar, ¿quiere decir que el PP está de acuerdo en que los padres puedan obligar en España a una adolescente a ser madre en contra de su voluntad?

¿Quiere decir que el PP está de acuerdo en que los padres puedan obligar en España a una adolescente a ser madre?

Dado que todas las encuestas le dan como favorito para formar gobierno, sería interesante que aclarase también Feijóo si eso es todo lo que está dispuesto a recortar el derecho al aborto, o también debatirá con Vox si recorta ese derecho a mujeres mayores de 18. Porque aquí Vox y PP no piensan lo mismo. Y cuanto más sube Vox en las encuestas, más leyes tendrá que negociar con Abascal.

De la ley de eutanasia tendrán ocasión también de contarnos mejor en campaña qué reformas planean hacer, porque hoy no quedaba muy claro cómo la van a reformar. Feijóo también aclaraba hoy que planea eliminar el Ministerio de Igualdad. Lo integrará en otros. Aunque de todos los malentendidos que deja la entrevista de Feijóo de esta mañana, este es más fácil de resolver.

No. Criarse con mujeres no te hace feminista. No hay más que leer: 'La Casa de Bernarda Alba'. O leer a Timothy Garton Ash, que como recordaba al recibir hoy el Premio Princesa de Asturias, tener derechos adquiridos no quiere decir que no haya que seguir luchando por ellos para conservarlos.