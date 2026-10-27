Un experto en Oriente Próximo explica qué podría pasarle a Netanyahu si pierde las elecciones: "Podría llegar a un acuerdo con la Fiscalía"

Israel celebra unas elecciones que pueden ser clave en el devenir de la política internacional. Para entender su trascendencia, el periodista experto en Oriente Próximo, Eugeni García Gascón, ha explicado en La Brújula qué consecuencias podría tener para Palestina y para el propio Benjamin Netanyahu una derrota.

El primer ministro de Israel tiene varias causas judiciales abiertas. Si pierde, en palabras de García Gascón, "no sería complicado que llegara a un acuerdo con la Fiscalía". De hecho, es posible que le impusieran una "sanción simbólica" a cambio de que se retirara "definitivamente de la política".

Esta es una opción que ya se ha barajado, según el experto, quien ha apuntado que el presidente del país, Isaac Herzog, "ha mostrado su disposición". Herzog es el que le tiene que conceder el indulto, por lo que su decisión es la más importante.

El futuro de Palestina

Una derrota de Netanyahu también podría suponer cambios en lo que a Palestina se refiere, aunque "es algo difícil de contestar", según el periodista. En el caso de que Netanyahu logre la victoria, seguiría contando dos años más con el apoyo de Donald Trump y "podría ocurrir cualquier cosa", desde un aumento de los bombardeos, la expulsión definitiva de los palestinos...

En cambio, si gana la oposición, "en principio podría significar un alivio", aunque lo cierto es que es "un enigma" porque también hay gente que piensa en los mismos términos que Netanyahu sobre la Franja de Gaza.

En relación al conflicto, el experto cree que los sucesos del pasado 7 de octubre de 2023 son "la cuestión clave y central de las lecciones", porque Netanyahu "no ha querido asumir su responsabilidad, se ha negado a crear una comisión estatal que investigue lo ocurrido". "Hoy es el día de la prueba para ver si los israelíes siguen creyendo o no en él", ha aseverado.

Quién es Gadi Eisenkot, el líder de la oposición

El principal candidato de la oposición es Gadi Eisenkot, que es el líder del partido Yashar, que significa 'honrado'. Ha llegado a ser jefe del Estado Mayor del Ejército después de hacer la carrera militar completa, pero "no es extremista, es más moderado". Su familia es de origen marroquí y el entorno de Netanyahu le ha llamado "mono" para insultarlo y desacreditarlo.

Así las cosas, a Netanyahu y su entorno les preocupa especialmente el aumento del voto de la población árabe, que representa el 20%, porque "temen que puedan ir en su contra, aunque no está claro", según García Gascón.

Si finalmente pierde Netanyahu, hay posibilidades de que haya un gobierno de coalición. Sin embargo, Eisenkot ya ha dicho "que no va a entrar en un gobierno de coalición con Netanyahu bajo ninguna circunstancia ni un gobierno de alternancia", por lo que la situación es "un poco incierta". "La noche va a ser larga", ha sentenciado.