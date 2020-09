Lorenzo Amor, presidente de ATA: "No somos partícipes de un decreto donde se dejan tiradas a muchas empresas y autónomos"

El presidente de ATA ha atendido a Juan Ramón Lucas en La Brújula para hablar del diálogo que mantienen Gobierno y agentes sociales: "Con la propuesta del Gobierno, una pirotecnia o una fábrica de trajes de novia están fuera, y esas empresas lo están muy mal, porque hay pocas bodas".

Sobre los ERTE, Lorenzo Amor ha destacado que hay que seguir con el modelo actual: "De momento hasta enero y en el sector turístico hasta que comience la campaña turística, lo que ha ocurrido en los últimos tres meses. En junio estábamos todos muy animados y ahora nos damos cuenta de que ha habido activación, pero para muchas empresas y gran parte de la economía española, no tiene nada de recuperación".

Además, también ha insistido en que desde ATA no van a avalar ningún acuerdo con el Gobierno que deje atrás a varias sectores: "En la negociación se han avanzado muchas cosas, pero hay un tema troncal. Que el Gobierno quiere legislar, de acuerdo, pero no con nuestro aval; no vamos a ser partícipes de un decreto en el que se dejan tiradas a muchas empresas, autónomos y sectores".

Seguro que te interesa...

Gobierno y agentes sociales terminan sin acuerdo la reunión para prorrogar los ERTE

Unai Sordo: "Ha habido un avance para prorrogar los ERTE y hemos abierto la puerta a los ERTE de rebrote"