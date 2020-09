Gobierno y agentes sociales terminan sin acuerdo la reunión para prorrogar los ERTE

Gobierno, sindicatos y empresarios no han logrado un acuerdo para prorrogar los ERTE aunque confirman que ha habido avances.

Gobierno, sindicatos y empresarios no han logrado un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre a pesar de que se esperaba que hoy mismo consiguieran cerrarlo para su aprobación mañana en un Consejo de Ministros extraordinario.

No obstante, tanto fuentes del Gobierno como de los sindicatos, han asegurado que se han conseguido "importantes avances" y que el Ejecutivo remitirá a los agentes sociales un nuevo documento para continuar negociando "en los próximos días". Así, fuentes de UGT han subrayado que se han producido "avances sustanciales en todos los aspectos, pero insuficientes" en lo que concierne a los sectores donde focalizar los ERTE y en el diseño de las exenciones de cuotas.

"Hemos planteado fórmulas para poder ampliar la protección a más empresas y trabajadores, como hostelería y comercio, y esperamos que de aquí al martes podamos lograr el acuerdo", han añadido las mismas fuentes. Desde CCOO, su secretaria de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, ha valorado de forma "muy positiva" la reunión, con propuestas que espera que queden recogidas en el nuevo documento que se ha comprometido a enviar el Gobierno.

En su opinión, la renovación de los llamados 'ERTE de rebrote' es una de las propuestas más novedosas en este proceso de negociación, con elementos "muy positivos para los trabajadores pero también exoneraciones para las empresas que van a permitir una vez más que la figura de los ERTE sea la herramienta para mantener el empleo".

"Esperamos llegar a un acuerdo una vez más. Pedimos tranquilidad a los trabajadores pero también a las empresas y poner en valor el diálogo social como una herramienta clave para conseguir y mejorar los derechos de los trabajadores", ha declarado Vicente. La reunión de este jueves ha sido maratoniana: arrancó poco antes del mediodía y finalizaba al filo de las 20.00 horas sin que las partes hayan conseguido, por el momento, superar los dos obstáculos que les separan de un pacto que dé continuidad a los ERTE a partir del 1 de octubre.

Así, a falta de menos de una semana para que la regulación actual de los ERTE asociados al Covid finalice su vigencia, la negociación sigue "atascada" en la definición de los sectores donde focalizar los ERTE y en las exoneraciones de cuotas empresariales. En este sentido, fuentes empresariales han indicado que mientras no se dé cabida en los ERTE a todas las empresas y trabajadores no habrá acuerdo con el Gobierno. De hecho, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha recordado en su cuenta de twitter que en Alemania se han prorrogado los ERTE hasta el 31 de diciembre de 2021 para todos los sectores y con una exoneración del 100%. "Aquí jugando a la tacañería y dejando en la cuneta a muchostrabajadores y empresas. No se puede ser partícipe en estos momentos de conducir a España hacia el precipicio económico y laboral", ha advertido en esta red social.

"Habrá ERTE mientras sea necesario, no vamos a dejar caer a ninguna empresa ni a ningún trabajador"

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, quiso mandar un mensaje de tranquilidad en Julia en la onda a trabajadores y empresas y confirma que habrá ERTE mientras la situación lo requiera. "Los ERTE han venido para quedarse. Estarán hasta que sea necesario". Por ello, ahora toca una nueva negociación de la que "no nos levantaremos de la mesa hasta que no lleguemos a un acuerdo sobre su prolongación". "Este mecanismo ha salvado a muchas empresas, no hay que dejarlo caer cuando más se necesita".

