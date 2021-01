El Orden Mundial: ¿Fue un golpe de Estado lo ocurrido ayer en el Capitolio?

A Donald Trump le quedan 13 días al frente de la Casa Blanca. ¿Se le puede incapacitar? "Lo que cuenta la 25 enmienda la tendría que activar el Gobierno estadounidense con una mayoría de 'ministros' que pidieron a Pence que incapacitara a Trump, luego tendrían que votarlo 2 de 3 tercios de la cámara legislativa", nos explican los expertos de El Orden Mundial. "Igual sería crear la victimización de Trump, es una situación complicada", apuntan.

¿Cómo se debe llamar a lo ocurrido? ¿Golpe de Estado? ¿Qué es y qué no es un golpe de Estado?Los asaltantes al Capitolio lo hicieron a cara descubierta, lo que les traerá repercusiones jurídicas... ¿qué les hizo llegar a tomar tal decisión? Los expertos de El Orden Mundial consideran que no porque no usaron "la violencia". "La policía se retiró porque era una unidad con pocos agentes... dentro del edificio sí hubo violencia, pero no había un intento claro y evidente de cambiar el modelo político estadounidense", cuentan. Sí consideran más acertado hablar de insurrección.

¿Cuál es el país que más aporta a la OTAN? Estados Unidos en cuanto a dinero y Turquía en cuanto a tropas. También preguntan a los oyentes cuál es el país que más golpes de Estado ha sufrido.... ¿Sabrías la respuesta? Es Tailandia.