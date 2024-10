El orden mundial y la crisis de la vivienda: "La renta de los propietarios es un 40% superior a la de los inquilinos"

"Yo voy a la manifestación porque mi casero me quiere subir un 40% el alquiler", "Me desahuciaron hace dos meses", "Como migrante, me cuesta tres veces más alquilar una vivienda", "Estoy harto de pisos turísticos", "Un fondo buitre ha comprado mi edificio".

Declaraciones de personas que asistirán este domingo a una de las manifestaciones más importantes de los últimos años sobre el tema de la vivienda, que cada vez está más complicado y no hay esperanzas de que vaya a mejorar. España no es el único país en el que está ocurriendo, pero Eduardo Saldaña y Alba Leiva centran su orden mundial en explicar lo que sucede en nuestro país.

Aunque España no es el único, sí es uno de los que más sufre esta crisis. Como dato, "la renta de los propietarios es un 40% superior a la de los inquilinos, mientras que entre los menores de 45 años, la propiedad se ha desplomado desde el 74% previo al estallido de la burbuja hasta el 55% en 2023".

Por tanto, esto se trata de una crisis con un carácter claramente generacional y de clase, ya que hay una brecha generacional en el acceso a la vivienda, y dentro una desigualdad de clase que afecta a todas las generaciones.

Otro de los principales problemas es que hay una concepción de la vivienda "como un bien de mercado", ya que se ha establecido una "mercantilización de la vivienda": "Esto viene mucho de las políticas de los 80-90, esa era de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en la que se frenó la construcción de vivienda social y se liberalizó el mercado".

La fiesta de la cerveza en Alemania

Otro de los temas que comentan es la celebración del Oktoberfest, una de las fiestas más conocidas de Alemania, cuyo origen es bávaro. Empezó en 1810 y fue idea del príncipe heredero de Baviera, Luis I, que decidió organizar una fiesta popular en un prado de Múnich con banquetes y carrera de caballos para conmemorar su matrimonio.

El evento fue un éxito y tras un breve parón por las Guerras Napoleónicas, se convirtió en una fiesta anual a la que se fueron sumando atracciones populares: carruseles, conciertos y hectolitros de cerveza. En la última década, la media de visitantes ronda los cinco millones y el consumo de cerveza, los siete millones de litros.