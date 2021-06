Masterclass con Miguel Ángel Cajigal: ¿Para qué sirve el arte?

Comenzamos una nueva serie de Masterclass y lo hacemos acompañados del profesor de Historia del Arte, Miguel Ángel Cajigal, conocido como 'El Barroquista'. En esta primera, charlaremos sobre la importancia del arte y nos explica que "la gente no es consciente de su relevancia a pesar de que durante la pandemia todos hemos 'sobrevivido' gracias a producciones de este tipo". También recuerda que muchos creen que "no sirve para nada y no da dinero".

No obstante, Cajigal deja claro que el arte es fundamental porque es lo que nos diferencia de los animales, "la capacidad de crear arte". Además, ayuda a conocer cómo se pensaba en una época concreta: "Los documentos son muy fríos. Es como si nos pidieran reconstruir el 2021 con facturas de la luz". Permite acceder a los aspectos culturales de un momento determinado. Así, para él tampoco debe emocionar siempre: "Si fuera así, nos pondríamos malos cada vez que entramos en un museo".

Otro dato importante es que el arte sirve para comunicar ideas, ya sea la del artista o no. Por lo general, se piensa que se trata de un hombre genial, pero con dramas internos, como Van Gogh, aunque esto no encaja con lo que ha solido ser. "La mayoría reflejaban las ideas del que pagaba", remarca.

El arte es política

Generalmente, el arte ha sido político, pero siempre defendía la misma idea porque las fuerzas económicas que podían permitírselo hasta el siglo XVI eran monarcas, mandatarios y en ese momento los burgueses y empresarios pudieron pagarlo.

'El Barroquista' indica que el arte no tiene porque ser bello para dar placer y el ejemplo son "las Pinturas Negras de Goya", ya que hace crítica social y esto también nos da placer.