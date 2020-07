Maldita Hemeroteca: Faltas de respeto a los periodistas

Con Clara Jiménez Cruz, hablamos sobre las malas respuestas que han dado algunas veces los políticos a los periodistas cuando estos les han hecho alguna pregunta que no les ha sentado muy bien.

Este jueves durante una rueda de prensa en la sede del Partido Popular, la periodista de El País, Natalia Junquera, le preguntaba al secretario general de los populares, García Egea, sobre David Erguido, investigado en la trama Púnica. El dirigente ha contestado, pero desviando la pregunta hacia las “graves acusaciones periodísticas” que pesan sobre el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. La periodista de El País le ha repreguntado, pero el secretario general se ha limitado a decir: “He respondido por las graves acusaciones que pesan sobre el señor Iglesias”.

Esta no es la única falta de respeto que los periodistas han recibido por parte de políticos. En 2013, en una rueda de prensa en Bruselas, le preguntan al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la entrada en prisión de Bárcenas, y cuya respuesta fue un simple "la segunda ya tal".

Como la corrupción, las frases también pasan de padres a hijos. Y es que cuando Jordi Pujol padre y Jordi Pujol hijo no querían responder a una pregunta utilizaban la expresión: "avui no toca" ("ahora no toca").

Pablo Iglesias en una entrevista con Javier Gallego, conductor de Carne Cruda, se ofendió porque le preguntó sobre el caso Monedero.

También Ortega Smith le llamó "presunto delincuente" a Antonio Maestre, y que solo le contestaría "en sede judicial".

Y Donald Trump no se queda corto faltándole el respeto a los periodistas. Ya en su primera rueda de prensa, tras ganar las elecciones, le dijo a un periodista de la CNN que no le iba a dar la palabra porque lo que él hacía era fake news.