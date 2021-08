Pedro Sánchez promete que el AVE a Extremadura "será una realidad" en 2022

Han vuelto a prometer el ave a Extremadura. Pedro Sánchez ha aprovechado su visita a tierras extremeñas para reafirmar la puesta en marcha del tren de alta velocidad en esta comunidad autónoma y ha afirmado que para 2022 va a ser una realidad. Pero el tema tiene "mucha y muy maldita hemeroteca", ha dicho Julia Otero.

El propio Gobierno de Pedro Sánchez lleva prometiendo el tren a Extremadura varios años. En 2018, el que ya es ex-ministro de Fomento, José Luis Ábalos, decía que para 2020 podrían circular trenes de alta velocidad por la región.

"Para 2019 iban a terminar las obras y en el 2020 ya habrían trenes. Pues no", se ha quejado Otero. Y eso que Sánchez decía cuando todavía no era presidente que él no iba a prometer que llegue el ave a Extremadura, sino que empeñó su palabra en que fuese una realidad.

¿Lo cumplirá el presidente antes del fin de su legislatura? Hay que puntualizar que ha sido una promesa de todos y cada uno de los presidentes.

En "Maldita Hemeroteca", analizamos la falta de compromiso de los políticos que han incumplido su promesa de implantar el AVE en Extremadura.