¿Es verdad la historia de Manel, el hombre que pasó 35 años en coma? Contradicciones, dudas y todo lo que se sabe

La historia de Manel Monteagudo se ha hecho viral en los últimos días. Según afirmó el propio Manel en La Mañana de La 1, pasó 35 años en coma tras sufrir una caída en Irak, aunque con el paso de las horas han salido a la luz algunas contradicciones que hacen dudar de toda la historia.

Su nombre real es José Manuel Blanco Castro y su versión es la siguiente: se enrola en la marina con 22 años y, mientras trabaja en Irak, sufre un accidente que le obliga a pasar cuatro meses en un hospital de Basora. Después, a través de gestiones del consulado estadounidense, lo trasladan a España, a un hospital de A Coruña, donde permanece un año y medio.

Julia en la onda ha podido hablar con Manel, que no desea hablar de cómo pudo tener dos hijas si se encontraba en coma: "Por respeto a mi mujer, no puedo hablar de ese tema".

Fuentes del hospital aseguran a Onda Cero que no ingresó en el lugar y en prensa no confirman ni desmienten, porque su política obliga a no dar los datos de los pacientes. Del hospital se va hasta la casa de sus padres en Noia -donde tampoco nadie sabe nada- y su pareja Conchi, estudiante de enfermería en ese momento, habilita una habitación en Vigo para cuidarle.

Ni Conchi ni sus hijas ni nadie de la familia habla para confirmar esta historia, aunque Manel asegura que su amigo el doctor Villanueva, neurólogo, acudía a su domicilio para tomarse café y así conocer su estado. Onda Cero ha podido hablar con un vecino de la localidad de Noia: "Tengo 33 años. Desde que tengo uso de razón, ha hecho vida normal en su casa a mi lado. Hemos tenido relación cordial, de vecinos, durante 30 y pico años. Ahora ha salido esta historia y nos ha impactado a todos. Es un barrio pequeño y vivimos todos muy cerca. La historia no tiene mucho recorrido".

La versión de Manel acaba en 2014, cuando despierta y Conchi se sigue ocupando de él durante su rehabilitación. "Francamente, nadie más que yo lo puede confirmar", comenta al ser preguntado por si hay alguna persona que pueda confirmar su historia.

Las contradicciones de la historia

Muchos usuarios también pusieron en duda la versión de Manel. Guillem Zaragoza, de Julia en la onda, compartió un hilo en Twitter con las contradicciones de su historia: la primera, cuando el propio Manel dijo que no se podía creer que España ganara un Mundial por "caer siempre en cuartos". La Selección había sido eliminada en cuartos de final en los años en los que Manel se encontraba en coma.

Su boda se habría producido en 1983 e incluso tuvo dos hijas, coincidiendo con los años en los que seguía en coma. "Además, sacó un primer libro donde ni mencionaba este hecho en su bio", sigue escribiendo Guillem Zaragoza en su cuenta de Twitter.