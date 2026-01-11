"Lo típico de los casos de bullying", la comparación de José Ángel López del ataque de EEUU a Venezuela y la "inacción" de la UE

El Doctor en Derecho y Relaciones Internacionales, José Ángel López, autor del libro "La era de los genocidios" desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad ha comparado la situación que está viviendo el mundo con el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la "inacción" de la Unión Europa con un caso de bullying.

"Lo típico que en los casos de bullying se hace con el matón del patio de colegio,", ha asegurado López al ser preguntado por lo que puede hacer la UE en esta situación. "La posición más cómoda es no hacer nada, mirar para otro lado, adoptar un posicionamiento de bajo perfil", ha explicado. Sin embargo, ha advertido: "Ya sabemos cómo acaba esto en las experiencias históricas".

La UE está en un momento "de crisis existencial: o sale reforzada o se disuelve como un azucarillo

A su juicio, Trump ha acelerado el multilateralismo "hasta unos límites en los que no sabemos dónde se va a poner freno" y ha hecho un llamamiento a la UE porque está en un momento "de crisis existencial: o sale reforzada o se disuelve como un azucarillo". Además, coincide con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y cree que tiene que haber un rearme "desde el punto de vista militar", pero también "moral".

No obstante, el Doctor en Derecho ha lamentado que la UE tiene también muchos problemas dentro de sí misma y se ha mostrado sorprendido por las declaraciones de Marine Le Pen, que ha salido "reforzada" porque simplemente ha recordado "cuestiones tan evidentes como la soberanía nacional". Por eso, "o nos reforzamos desde el punto de vista comunitario o quedamos en fuera de juego", ha insistido en declaraciones a Onda Cero.

Trump está provocando una involución hacia un régimen autocrático

El ataque de Estados Unidos a Venezuela que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro podría ser calificado como "un crimen de agresión", si bien no se puede juzgar como tal porque "Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma", ha explicado en Julia en la Onda.

Asimismo, López ha recordado que en las circunstancias actuales "solo los Estados genuinamente democráticos" cumplen con el Derecho Internacional, mientras que Trump está provocando "una involución hacia un régimen autocrático".

Sobre los genocidios, ha recordado que se define como " cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso" y que en 1948 se aprobó el texto de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que define cinco situaciones según las cuales se está produciendo un genocidio.

Por eso ha rememorado casos como el de Sudán o el de Ruanda, donde jugaron un papel muy importante la radio y la inacción, sobre todo por parte de la Iglesia. "La inacción también está condenada como delito de genocidio", ha indicado, al tiempo que lo ha comparado con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

Estamos anestesiados completamente

"La Corte Internacional de Justicia ya previno con los votos favorables de los 15 jueces miembros, incluido el juez ad hoc del propio Israel, que existía un peligro desmedido de la comisión de genocidio en la Franja de Gaza", ha declarado el profesor.

Preguntado por el precio que va a pagar la humanidad por estar asistiendo a un genocidio y no hacer nada, López ha lamentado: "Estamos anestesiados completamente. Esta inacción da alas a que personajes como Trump decidan que pueden perpetrar este tipo de situaciones"

"Todos quieren controlar el mundo. Hemos visto una connivencia muy importante entre las grandes potencias, lo hemos visto de una forma u otra con respecto a la resolución aprobada para otorgar el territorio saharaui a Marruecos, la aprobación del plan de 25 puntos sobre la Franja de Gaza auspiciado por Trump..." ha enumerado. A su juicio, "lo que nos espera a partir de ahora" es una amnistía generalizada sobre la comisión de Crímenes Internacionales que se han cometido en el conflicto de Rusia y Ucrania.