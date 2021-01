Natalia Verbeke: "Una serie sobre la pandemia solo tendría éxito si fuera una comedia"

Antena 3 estrena 'El Nudo', un thriller psicológico sobre 2 parejas que se cruzan y su vida cambia por completo. Hablamos con una de sus protagonistas, Natalia Verbeke, que nos explica que el público se enganchará rápidamente y "querrá saber lo que ocurre en el siguiente episodio". 'El Nudo' cuenta con 13 capítulos y la actriz reconoce que uno de los personajes que más ha gustado es el de Cristina Plazas.

La serie, de 13 capítulos, se rodó antes de la pandemia por lo que no les supuso ningún problema, sin embargo, la actriz reconoce que ha trabajado en los últimos meses en otros proyectos y es complicado: "Tenemos que cumplir todas las medidas de seguridad, hacemos los ensayos con mascarilla y no vemos la cara a nuestros compañeros hasta el rodaje definitivo". Además, Verbeke analiza si sería posible producir una serie sobre el coronavirus, indicando que solo gustaría si se tratara de una comedia. "La gente está harta de esta situación y un drama no tendría buenas cifras de audiencia", aclara.