Cristina Plazas: "'El Nudo' es muy imprevisible y obliga a los espectadores a hacer suposiciones todo el tiempo"

"Es la primera vez en mi carrera que estreno sin que sea en abierto y tengo una sensación bastante diferente", cuenta Cristina Plazas en Julia en la onda. La actriz se refiere a 'El Nudo', una trhiller original y exclusivo que se puede ver en Atresplayer Premium.

Cristina Plazas recuerda que se han mantenido secretos hasta la recta final del rodaje. "A mí me sacaban de la sala en los primeros ensayos. Ha sido muy divertido y me imaginaba cosas tremendas hasta que sucedía".

La actriz reconoce que se deja "guiar" por los directores y este aspecto no le dificulta su trabajo. "Veo cosas que me piden los directores y luego pienso 'qué listos son'. Yo me dejo guiar, soy bastante obediente en ese aspecto, y me divierte mucho".