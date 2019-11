Natalia Verbeke: "Si yo tuviera el barrigón que tienen algunos de mis compañeros no podría trabajar"

Infidelidades, traición, deseo, amor, desamor y misterios tejen 'El nudo', la primera serie que se emitirá exclusivamente en Atresplayer Premium y que se emite el domingo 24 de noviembre. "Cristina Arias (una de las protagonistas de la serie a la que interpreta Verbeke) está muy bien con su matrimonio, pero dejó su vida para cuidar de su familia. Cuando sus hijos se hacen mayores, decide retomar su empleo y se junta con grupos sociales que no cuadran con su marido", nos cuenta sobre la trama Natalia Verbeke. La actriz asegura que "El nudo es una serie apasionante, una serie que realmente engancha".

"Las plataformas digitales han tomado mucho protagonismo de una manera muy comprensible. Uno no tiene que esperar la publicidad... Antes si un capítulo duraba setenta minutos era impensable", asegura la actriz. "No he parado de actuar en el teatro, pero parece que si no sales en televisión no existes", dice.

"Soñaba cada día con hacer teatro pero no veía el proyecto adecuado. La oferta que me hizo Pedro Larrañaga, al que admiro, y junto a Maribel Verdú, no podía rechazarla", explica. "Ahora que mi hija es mayor ya sí me parece un buen momento para volver a la televisión, antes con el teatro era mejor llevarlo", explica Verbeke.

"El teatro trata mejor a las mujeres. Tengo 44 años pero estoy estupenda. La putada es que me dicen que aparento menos años pero tampoco podría hacer papeles de alguien más joven porque la gente sabe que no tengo esa edad", asevera rotunda. Y añade: "Tengo amigos que tienen un barrigón que si yo tuviera no podría trabajar".