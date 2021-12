Julia Otero entrevista a Concha Velasco en 'Julia en la Onda': "He sido mucho más feliz de lo que suelo admitir"

"Volver a la radio y charlar con alguien siempre es un aliciente, pero si ese alguien es un mito de la escena, y protagonista de mil batallas en la memoria de todos nosotros, se convierte en una devoción". Así es como Julia Otero regresa a la radio meses después de retirarse de los micrófonos para luchar contra el cáncer, y lo hace entrevistando a una mujer que bien sabe lo que es la dedicación y el amor por la vocación, en este caso la de ser una de las actrices más reconocidas y queridas en España: Concha Velasco.

Una de las actrices más reconocidas de nuestro país

La eterna y legendaria "chica yeyé" es toda una leyenda viva del mundo de la actuación en España, y una de las actrices más premiadas de nuestro país, con más de una treintena de premios a sus espaldas entre los que destaca el 'Goya de Honor' que recibió en 2012. La actriz, que el pasado mes de septiembre anunció que dejaba definitivamente los escenarios tras 67 años de carrera, reconoce que ahora vive con su hijo Paco en Madrid, "en una casa en la que casi no le caben los cuadros ni los premios, pero sobretodo los segundos".

He tenido una carrera estupenda y que ha sido mucho más feliz de lo que suele admitir

La niña de Valladolid, que desde muy joven ya deslumbraba bajo la luz de los focos, afirma que "he tenido una carrera estupenda y que ha sido mucho más feliz de lo que suele admitir". Admite que siempre se ha sentido muy querida por los suyos, especialmente por sus padres y sus hijos. Esta "carrera profesional tan extensa y bonita" que Velasco reconoce haber tenido, la conoce bien Manuel Martínez Velasco, el hijo de la actriz que la acompaña hoy con nosotros y que cuida de su madre, "evitando que no conceda entrevistas" salvo alguna excepción, como la nuestra.

La carrera profesional de Concha Velasco

A Concha Velasco nos la imaginamos en la habitación que ocupaba en su casa de niña, soñando con llegar alto en el mundo de la interpretación. Lo que seguramente nunca imaginó es que se convertiría en toda una leyenda por su carácter polivalente y su capacidad de adaptarse a todo tipo de disciplinas. Desde el canto, el baile, pasando por la interpretación y la presentación de programas de televisión.

La actriz, que cuando comenzó a dar sus primeros pasos por el mundo de la interpretación, allá por 1954, la conocimos como Conchita, ha pasado por los sets de rodaje acompañada por Toni Leblanc, López Vázquez, Alfredo Landa o Manolo Escobar. Poco a poco, Conchita se fue convirtiendo en Concha, y cada vez conseguía hacerse un hueco mayor entre las actrices más importantes de nuestro país independientemente de la época que fuera, ya que Velasco pudo vivir en primera persona como España pasó de la censura al destape.

Lo que más dinero me ha dado ha sido el teatro, aunque luego me lo he gastado todo haciendo más obras

De los "tres palos" que Velasco ha tocado interpretativamente hablando a lo largo de su carrera, como son el cine, la televisión y el teatro, admite que el que más dinero le ha dado ha sido éste último, aunque "luego me lo he gastado haciendo más teatro". Hablando de prestigio, reconoce que "he hecho muy bien los tres", ya que le han dado "muchos premios".

La vida después de los focos

Sobre la vida que lleva ahora tras retirarse de los escenarios, reconoce que no le gusta que la vean en silla de ruedas ni en una mala condición física "como las imágenes que se publicaron de Manolo Santana hace unas semanas". En su caso, admite que su marcha no se debe a ningún fracaso profesional, sino a que "un día me encontré mala, y, llorando, decidí irme a vivir con mi hijo".

Sin embargo, la actriz continúa trabajando aún fuera de los escenarios. Esta semana, por ejemplo, se ha estrenado la película de animación "Canta 2", en la que, junto a Luis Tosar, Ana Milán o Miguel Ángel Muñoz, Concha Velasco le da voz a Nana, una veterana oveja empresaria, a la que reconoció "haber tenido miedo de no llegar a doblar en esta segunda entrega".