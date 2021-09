Manuel, hijo de Concha Velasco: "Para mí ha sido un orgullo y una responsabilidad escribir la última función de Concha Velasco"

El hijo de Concha Velasco, Manuel Velasco, nos aclara en Por fin no es lunes las dudas que se han suscitado en torno a su madre. "Mi madre me dijo en Valladolid, que en un teatro tan importante para ella, iba a decir que era el final definitivamente. Y le dije, vale, pero dilo bien". Y "Sí, definitivamente es la última función de Concha Velasco, no va a hacer más trabajo y no va a trabajar más, le queda Logroño el 20 y el 21 y a partir de ahí la voy a hacer un mega chequeo médico para ponerla a punto, la voy a cambiar de casa, la voy a traer más cerquita, y ya no va a trabajar más. Lo que estoy diciendo es que de vez en cuando ella puede ir a un programa de radio, de televisión, a un homenaje, a una entrevista, pero eso para mí no es trabajar. Yo creo que ya lo ha hecho todo y mi hermano y yo nos hemos empeñado en que pare y nos ha hecho caso" nos cuenta su hijo.