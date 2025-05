Los Dezcallar, una familia entregada a la diplomacia

Los hermanos Jorge y Rafael Dezcallar han pasado por los micrófonos de Julia en la Onda para hablar sobre la vocación a la que han dedicado su vida: la diplomacia, los consulados las embajadas, en definitiva, las relaciones internacionales.

Jorge Dezcallar fue el primer civil que dirigió los servicios secretos, en 2001. El Gobierno del PP le encargó la reforma del CESID, que se transformó en el CNI. Al frente de este cargo tuvo que capear con los atentados del 11-M y los días posteriores. Ha sido embajador de España en Marruecos, ante la Santa Sede (2004- 2006) y en Estados Unidos (2008-2012).

Su hermano, Rafael Dezcallar, ha sido embajador en Etiopía y Alemania. También estuvo destinado en Rusia, Israel, Colombia, Cuba, Honduras y la Santa Sede. Ha sido embajador en China entre 2018 y 2024 y ha plasmado su experiencia allí en el libro "El ascenso de China. Una mirada a la otra gran potencia".

Ambos eligieron este camino tras fijarse en su tío, Guillermo Nadal, que les contaba sus aventuras en la India: "Yo lo tenía muy claro, me apetecía conocer mundo. Fue un caso de vocación clarísimo y no me arrepiento" ha explicado Jorge. Para Rafael, "esta carrera es un privilegio".

"Lo que está fallando en la Casa Blanca no es el poder, son las formas. Yo nunca he visto una escena como la de Zelenski en el Despacho Oval" ha asegurado Jorge. Ambos, además, han explicado cómo serán los próximos y meses y años con la vista puesta en China y su guerra comercial con Estados Unidos.