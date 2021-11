El emotivo homenaje de Julia Otero a Almudena Grandes en 'Julia en la Onda'

Se trataba de una mujer valiente, adelantada a su tiempo, todo un icono de la literatura de ficción española, una persona que abrió puertas generacionales sobre las que aún hoy nos queda mucho por hacer.

Almudena Grandes fallecía este sábado a los 61 años de edad a causa de un cáncer que recientemente había comunicado padecer.

En nuestro programa de hoy, al que acudió centenares de tardes durante los ocho años que colaboró en "El Gabinete", le rendimos un homenaje lleno de cariño y respeto a una mujer cuya risa, según Julia Otero, "está registrada en la memoria de todos los oyentes que nos acompañaron en aquella época". Para ello, nos acompañan dos de sus compañeros de estudio a los que también consideraba amigos: Manuel Delgado y Julián Casanova.

La historia de una mujer valiente

Almudena Grandes, que comenzó su andadura en el mundo de la literatura redactando encargos en una editorial, estudió Geografía e Historia, aunque pronto descubrió la pasión que sentía por las letras y el arte de contar historias: "Cuando íbamos a visitar a mi abuelo, los hombres veían el fútbol y no se podía hablar, así que como tampoco me gustaba dibujar, me dijeron que escribiera algo".

Desde entonces, la columnista y autora de decenas de obras se convirtió muy pronto, y gracias a su ópera prima "Las edades de Lulú", en una de las escritoras más importantes del país. Años después de su publicación, la novelista explicaba el éxito de su novela como fruto de su adopción en la educación sentimental de toda una generación de españoles".

Durante los años en los que comenzó a publicar sus primeros libros, la autora tanteó el terreno de la memoria histórica y la reparación a través de la ficción, lo que, según Julián Casanova, le permitió "conectar con la gente a base de explicar lo que fue la vergonzosa etapa de la Transición del silencio".

"Malena es un nombre de tango" sería la primera novela que reconocería, desde ese momento, la responsabilidad social que creía que tenían los escritores y el deber de contribuir a transformar la conciencia colectiva de todo un país.

"Almudena contaba la historia de mujeres que no eran heroínas y que estaban acostumbradas a estar calladas, poniéndolas en el centro en medio de la represión, del hambre y del dominio eclesiástico", reconoce el profesor Julián Casanova. Para Julia Otero, "la pasión que tenía Grandes por la vida la hacía defender incansablemente las causas justas y a aquellos que son más vulnerables". Nuestros oyentes, que también han podido recordarla hoy, hablan de un "referente para España", una mujer "implicada con los olvidados", que "era una amiga con la que quedaba a menudo a través de la radio".

Su etapa en 'Julia en la Onda'

En 'Julia en la Onda' se convirtió rápidamente en una de nuestras colaboradoras más queridas, especialmente por la relación de amistad que mantenía con Julia Otero, que hoy recuerda cuando, en la década de los 90, le entregaron las tardes de Onda Cero y le encomendaron la misión de "encontrar a una persona que fuera la voz de las mujeres y de toda una generación".

Afirma que "se trataba de una época en la que la radio y la tele que hacíamos era de enorme libertad porque no había corrección política, y lográbamos encontrar el punto de acuerdo desde el respeto y la pluralidad".

Manuel Delgado habla de una primera etapa "en la que olvidábamos que estábamos hablando por la radio" y que "era otra dimensión en la que solo nos faltaba una cerveza para que fuera una charla de amigos en el bar". Sobre la relación entre los dos colaboradores que hoy la recuerdan, Delgado afirma que "era el punto medio entre los dos", aunque "siempre se inclinaba más por la izquierda".

Una mujer especial

Almudena y yo nacimos, nos embarazamos y nos diagnosticaron el cáncer con meses de diferencia

Julia Otero habla de su fallecimiento "con una desolación enorme", reconociendo que "personalmente, me siento muy tocada porque nacimos, nos embarazamos y nos diagnosticaron el cáncer con meses de diferencia". La periodista ha recordado el cuento que Almudena Grandes le dedicó a Violeta, la hija de una emocionada Carmen Juan, "que no solo fue un tesoro para ellas, si no que lo es para todos". Finalmente, ha acabado dirigiéndose a su amiga y compañer deseándola "que la tierra le sea leve" y que tenga "un buen viaje".

Desde 'Julia en la Onda' recordamos al ritmo de una canción que reconoció coger el gusto "Todo tiene su fin", algunas de las intervenciones más míticas de la escritora, que nacieron en las entrañas de un programa que siempre la recordará por su valentía, su generosidad y su talento por comunicar a través de las letras y de las ondas.

Hasta siempre, compañera.