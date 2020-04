Dolores Redondo: "He tenido que reconvertir lo que estaba escribiendo, no puedo sustraerme de lo que pasa fuera"

Dolores Redondo cuenta en Julia en la onda cómo el confinamiento ha afectado a su manera de escribir. La escritora ha comentado que no podía "pasar de puntillas" por la situación y también que nos espera una etapa de "duelo" al salir de esta crisis sanitaria.

Dolores Redondo ha comentado que a través de las redes sociales siente el calor de los lectores pese a la cuarentena: "Pensaba que iba a ser mucho peor, que no iba a poder estar con ellos y a través de esta ventana hacia los oyentes y redes sociales consigo que me llegue su cariño y darles el mío".

Sobre la pandemia, la escritora admite que ha afectado a su manera de escribir: "Nosotros tenemos que ser receptores, he estado agobiada como todos. Estoy trabajando, pero he tenido que reconvertir lo que estaba escribiendo; no puedo sustraerme de lo que pasa fuera".

Además, Dolores Redondo ha asegurado que tras la crisis espera una etapa de "duelo": "Nos va a tocar pasar un duelo y afrontar que muchas cosas han cambiado. Vamos a tener que negociar, sufrir y afrontar pérdidas. Solo espero que los que nos escuchan aprendan a sentir esa sensación de privilegio después de un duelo; que todo nos es regalado y hay que aprovecharlo".

Muchas personas están sufriendo también dificultades para leer, algo que comprende Dolores Redondo: "Muchos lectores me dicen que les cuesta concentrarse en la lectura, están como en un bucle de noticias y noticias. Si se consigue superar eso, puede ser la gran evasión. Yo sí que estoy leyendo".

Seguro que te interesa...

Dolores Redondo: "He dejado de escribir el libro que estaba haciendo porque el mundo se ha movido"

Dolores Redondo: "La Cara Norte del Corazón es un portal para los que no han leído la trilogía; para los que sí, es más universo Baztán"