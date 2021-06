El Gabinete: "Estamos ante un caldo de cultivo perfecto para que se genere una transmisión"

El Juzgado número 3 de Palma de Mallorca ha decidido no ratificar el confinamiento de los jóvenes relacionados con el brote de Covid-19 que no han dado positivo y que están alojados en un hotel de la isla. Estos estudiantes son solo algunos de los miles que han viajado para celebrar su fin de estudios tras la EVAU y que han protagonizado un brote que afecta ya a 11 comunidades autónomas.

Según Fernando Simón lo sucedido es "el caldo de cultivo perfecto para que se genere una transmisión".

"¿Es toda la responsabilidad de los jóvenes?"

Las empresas organizadoras supuestamente tenían activados protocolos Covid-19. Sin embargo, estos viajes se han celebrado sin ningún control por lo que el Gobierno de Baleares tomará medidas.

Ante el debate si los jóvenes deberían permanecer o no confinados, Elisa Beni ha dicho que: “En el Estado de Derecho hasta los estúpidos tienen derechos". Los padres de los chavales pusieron abogados que pidieron el habeas corpus, un derecho constitucional y que se desestimó sin permitir que se los llevasen a presencia judicial. "¿Por qué los jueces españoles han dejado de ser jueces de derechos y no admiten ni un puñetero habeas corpus que se les pide?, ¿Por qué no cumplen la ley?", ha denunciado Beni.

A su vez, Noelia Adánez también percibe "cierta pereza de los jueces con lo que tiene que ver con medidas extraordinarias de confinamiento". Además, ha puesto otro debate sobre la mesa porque realmente: "¿Era imprescindible ese viaje?". Asegura que como madre de adolescente no se le pasaría por la cabeza permitir que su hijo se fuese a celebrar nada, Una opinión que los oyentes comparten: "Cuesta entender que algunos padres justifiquen el derecho de realizar este viaje por el estrés que han pasado los chicos. Creo que es un tema de niños bastantes consentidos”.