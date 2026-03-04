Programa especial de ‘Gente viajera’ desde Roquetas de Mar, en la costa de Almería

Roquetas de Mar, segundo municipio de la provincia con alrededor de 114.000 habitantes, se ha convertido en el quinto más visitado de Andalucía en temporada alta y en el que cuenta con mayor número de plazas hoteleras de Almería. Bajo el impulso de un modelo sostenible, accesible, diversificado e inclusivo, el municipio ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas.

Luz mediterránea, mar y calidad de vida

‘Roquetas de Mar, de luz y de vida’ es la campaña que el municipio ha presentado en FITUR 2026. Una invitación a descubrir un destino donde el Mediterráneo marca el ritmo de los días, desde el Paseo Marítimo de Aguadulce hasta el entorno del Castillo de Santa Ana, pasando por la Urbanización y Playa Serena.

Con cerca de 16 kilómetros de playas amplias y equipadas con servicios accesibles y sostenibles, Roquetas propone una experiencia que va más allá del verano. Naturaleza, cultura, ocio y bienestar se combinan en un entorno que invita a disfrutar sin prisa.

La Reserva Natural de Punta Entinas-Sabinar, con sus dunas, lagunas y playas vírgenes, muestra el lado más auténtico del litoral. A ello se suman los fondos marinos y las praderas de posidonia, reflejo de la apuesta por un turismo responsable.

Cultura, deporte y gastronomía

Roquetas de Mar es también un destino de encuentros y actividad cultural durante todo el año. El programa ‘A pie de Calle’, con un centenar de actividades gratuitas, lleva teatro, cine y propuestas culturales a distintos puntos del municipio. Grandes conciertos y una agenda estable consolidan a la ciudad como un referente de ocio en la costa almeriense.

El deporte es otro de sus pilares. El Club de Golf Playa Serena, fundado en 1979, es uno de los campos más reconocidos de la zona, con 18 hoyos renovados en un entorno mediterráneo. Además, el impulso al deporte base y al triatlón inclusivo desde entidades como el C.D. Galosport refuerza el compromiso con una vida activa y saludable.

La gastronomía completa la experiencia. En 2025, Roquetas de Mar ha sido Ciudad Gastronómica, poniendo en valor tanto sus productos hortofrutícolas como sus pescados y mariscos. Chiringuitos y restaurantes como El Nido reivindican la tradición marinera y el producto de proximidad como señas de identidad.

El desarrollo de Roquetas no se entiende sin el peso del sector primario y del turismo. Aquí se instaló en 1963 el primer invernadero de la península, germen de un modelo agrícola que transformó la economía local. El auge turístico, impulsado desde la década de los 70, ha consolidado al municipio como un destino de calidad que combina tradición, naturaleza y ocio.

‘Gente viajera’ en directo con público

La emisión será abierta al público, con entrada libre durante toda la grabación. La cita es este domingo, de 12:00 a 14:00 horas, desde el Museo Casa Anita de Roquetas de Mar.

Una oportunidad para descubrir cómo se hace radio en directo y para conocer un destino que se vive los 365 días del año. Porque Roquetas de Mar no solo se visita: se siente, se comparte y se vive. Durante la emisión desde el Museo Casa Anita, Carles Lamelo conversará con el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y con la concejal de Turismo y Playas, Amalia López.

También participarán José María Rossell, gerente CEO del Grupo Senator, una de las cadenas hoteleras de referencia en Andalucía; Francisco Javier Martín Mendoza, gerente del Club de Golf Playa Serena; Alfonso Viñuela, presidente del C.D. Galosport; y Jesús, alma del restaurante El Nido, representante de la cocina marinera local.

