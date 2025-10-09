Programa especial de 'Gente viajera' desde Cáceres, candidata a Capital Europea de la Cultura 2031

Cáceres, la unión perfecta de culturas

Este domingo 12 de octubre, desde las 12:00 del mediodía, Carles Lamelo y todo el equipo trasladan a sus oyentes hasta la Casa de los Caballos en el Museo de Cáceres, un lugar de referencia de la ciudad y de la cultura, para destacar su patrimonio y apoyar la candidatura de Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031

Conocida como el Tercer Conjunto Monumental de Europa, su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 por su excelente estado de conservación. Además, Cáceres ofrece una riqueza singular, una combinación perfecta entre lo rural y urbano y una unión perfecta entre culturas.

En sus calles y sus tradiciones pueden verse las huellas de romanos, visigodos, árabes, judíos y cristianos. En Cáceres se puede entrar por una puerta romana, dar un paseo por la judería vieja tras una torre almohade o visitar palacios renacentistas junto a fachadas mudéjares. Es una referencia del patrimonio cultural europeo.

Cáceres 2031, un diálogo abierto, participativo y sostenible

Cáceres es la opción perfecta para ser la ciudad europea de la cultura 2031. En el directo desde la Casa de los Caballos del Museo de Cáceres, el equipo de Gente Viajera conocerá de primera mano todo lo que la ciudad está organizando para conseguir este reconocimiento: eventos enfocados en la participación y la creación de espacios de innovación cultural, todo ello desde una perspectiva sostenible y del bienestar englobados en Cáceres 2031 un consorcio integrado por la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y Badajoz y el Ayuntamiento de Cáceres.

A lo largo del programa hablaremos con Óscar Mateos, director general de Turismo de Extremadura y Jorge Suárez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres. Ambos nos ayudarán a conocer mejor la ciudad, sus rincones y por qué tiene que ser elegida como Capital Europea de la Cultura 2031.

Los colaboradores del programa Enrique Domínguez Uceta, Anna Riera, Ángel Martín Bermejo nos guiarán por su historia y nos descubrirán los encantos que hacen de Cáceres candidata a Capital Europea de la Cultura 2031.

El programa cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cáceres, Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, y la Junta de Extremadura