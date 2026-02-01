El Cocido del Porco Celta reúne a cientos de comensales en Sarria

El protagonista absoluto de la celebración es el porco celta, una raza autóctona de cerdo criada de forma natural y sostenible en los montes de la comarca de Sarria. Alimentado con bellotas y castañas, ofrece una carne de gran calidad, con una mayor infiltración de grasa que se traduce en un sabor muy apreciado. Esta materia prima es la base de un cocido completo, en el que se aprovechan todas las partes del animal.

Galicia | Pexels - Julia Isanta Munoz - 626361636-33722783

Un cocido tradicional para cientos de comensales

El menú del Cocido del Porco Celta incluye lacón, panceta, cachucha, butelo, espinazo —conocido localmente como soá— y chorizos, acompañados de grelos, patatas y garbanzos. En esta edición participaron cerca de 800 personas, una cifra que refleja el crecimiento constante de una fiesta que comenzó con apenas 60 comensales. El encuentro se celebró a cubierto, adaptándose al clima invernal, y mantuvo el carácter de comida popular y saludable que caracteriza al evento.

Sarria | Pexels-travel-with-lenses-734723610-30249523

Una fiesta que une gastronomía y territorio

Más allá de la comida, el Cocido del Porco Celta es un punto de encuentro para la comunidad local. Autoridades municipales, representantes del sector turístico, hosteleros y vecinos compartieron mesa en una celebración que refuerza la identidad de Sarria. La localidad, situada en pleno Camino de Santiago francés, cuenta con un notable patrimonio, como la iglesia de San Salvador del siglo XIII, Santa Mariña, la Torre Fortaleza o villas decimonónicas como Villa Andrea. La fiesta atrae incluso a visitantes internacionales que viajan expresamente para participar en ella.

Porco Celta | Pexels - lan Yao - 324969-6713891

Reconocimientos y ambiente festivo

Durante la jornada se concedieron los títulos honoríficos de tixoleiro y cazoleira, distinciones gastronómicas locales. El pregón corrió a cargo de Fernando Romay, que aportó un tono distendido y popular al acto. La programación no se limita a un solo día, ya que las celebraciones continúan con otras jornadas gastronómicas dedicadas a productos del porco celta.

