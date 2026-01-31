Los carnavales más espectaculares del mundo para viajar en febrero

Cuando se habla de carnaval, Brasil ocupa un lugar destacado. Aunque el Carnaval de Río de Janeiro es el más famoso y masivo, existen otras celebraciones de enorme autenticidad. Salvador de Bahía destaca por su fuerte identidad cultural, con el Pelourinho como escenario histórico y los desfiles de los blocos acompañados por los tríos eléctricos. La música de percusión, heredera de las tradiciones africanas, convierte sus calles en una fiesta permanente durante esos días.

En Norteamérica, el Carnaval de Nueva Orleans

Es el más reconocido de Estados Unidos, con música en directo, desfiles y celebraciones callejeras. En Sudamérica, sobresalen carnavales menos conocidos pero de gran valor cultural, como el de Puno, en Perú, vinculado a la Virgen de la Candelaria y celebrado junto al lago Titicaca, o el de Oruro, en Bolivia, declarado Patrimonio de la Humanidad, al igual que el de Barranquilla, en Colombia.

Especial mención merece el Carnaval de Montevideo, en Uruguay, considerado el más largo del mundo, con 40 días de celebraciones. Combina grandes desfiles de candombe, como el Desfile de Llamadas, con concursos de murgas y agrupaciones carnavalescas en teatros y escenarios populares.

Carnavales históricos y multitudinarios en Europa

En Europa, el Carnaval de Venecia sigue siendo uno de los más icónicos por su estética refinada, las máscaras y los disfraces inspirados en la comedia del arte. Aunque hoy es una celebración más turística, mantiene el atractivo visual que lo hizo famoso siglos atrás.

El carnaval más multitudinario del continente se celebra en Colonia, Alemania. El Rosenmontag o Lunes de Carnaval reúne a más de un millón de personas en un gigantesco desfile de carrozas satíricas y disfraces. Otros carnavales europeos menos conocidos, como el de la región de Hlinecko en la República Checa, destacan por su carácter rural y ancestral, con rituales simbólicos vinculados al ciclo de la naturaleza y la llegada de la primavera.

