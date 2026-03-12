Especial de 'Gente viajera' desde Córdoba: descubrimos sus rutas de castillos y fortalezas

Córdoba se convierte este sábado 14 de marzo en el escenario de una nueva edición en directo de 'Gente viajera'. Desde las 12:00 del mediodía, Carles Lamelo y su equipo emitirán el programa desde la Fundación Rafael Botí, un espacio cultural situado en pleno centro histórico de la ciudad.

Durante dos horas de radio en directo, el programa recorrerá algunos de los grandes atractivos turísticos de la provincia y pondrá el foco en uno de sus patrimonios más singulares: la red de castillos, torres y fortificaciones que jalonan el territorio cordobés.

Rutas para descubrir el patrimonio defensivo de Córdoba

La provincia de Córdoba cuenta con uno de los conjuntos de arquitectura defensiva más importantes del sur de España. Castillos medievales, fortalezas fronterizas y torres vigía forman parte de un legado histórico que hoy se convierte también en una experiencia turística.

El programa abordará el lanzamiento de 'Castle Love: Rutas y Experiencias', una iniciativa impulsada por la Diputación de Córdoba a través de su Patronato de Turismo. Este proyecto nace como evolución del programa 'Castle Love: Rutas y Experiencias' y propone diferentes itinerarios y experiencias turísticas ya diseñadas para descubrir la historia y el patrimonio monumental de la provincia a través de sus castillos y fortificaciones.

Se trata de una propuesta que combina cultura, turismo y patrimonio, invitando a los viajeros a recorrer municipios y enclaves históricos que conservan parte esencial de la historia medieval de Andalucía.

Los protagonistas del turismo cordobés

Durante la emisión, Carles Lamelo conversará con el Presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien explicará la estrategia turística de la institución provincial y la apuesta por poner en valor el patrimonio histórico como motor de desarrollo.

También participará Narci Ruiz, Delegada Especial de Turismo de la Diputación de Córdoba, que detallará las claves del nuevo proyecto Castle Love: Rutas y Experiencias y las oportunidades que abre para el turismo cultural en la provincia.

Además, los colaboradores habituales del programa ofrecerán recomendaciones para descubrir Córdoba desde una perspectiva viajera: rutas patrimoniales, experiencias culturales y propuestas gastronómicas que completan la visita a uno de los territorios con mayor riqueza histórica de Andalucía.

Gente viajera, en directo desde Córdoba

El programa se emitirá en directo de 12:00 a 14:00 horas desde la sede de la Fundación Rafael Botí, en Calle Manríquez 5, en pleno centro de Córdoba.

Los oyentes podrán seguir la emisión en Onda Cero, a través de la web, la aplicación móvil y el canal de YouTube de la emisora.

El programa cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba.