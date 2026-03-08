Palma impulsa su candidatura a Capital Cultural Europea 2031 y refuerza su apuesta por el turismo cultural todo el año

La próxima semana será clave para conocer si Palma supera la primera fase del proceso para convertirse en Capital Cultural Europea 2031. El veredicto se conocerá el día 13, tras la presentación oficial de la candidatura. El alcalde ha explicado que el eje central del proyecto es claro:

"Vamos a presentar el turismo como elemento transformador de una sociedad y de la cultura. Y la cultura como elemento transformador del modelo turístico"

El objetivo es reposicionar Palma en el contexto europeo en un momento de debate global sobre sostenibilidad y modelo turístico. Además, Martínez ha subrayado que el proceso ya ha generado cambios estructurales en la ciudad: "Puede ser que lleguemos a esa capital cultural europea o no, pero el camino ya lo hemos empezado a hacer". Y ha añadido que llevan más de dos años trabajando en nuevos equipamientos y programación cultural para convertir Palma en un referente del arte contemporáneo a nivel nacional e internacional.

Turismo cultural en Palma: más allá del verano

Uno de los grandes objetivos estratégicos es consolidar Palma como destino cultural durante todo el año, reduciendo la estacionalidad. Según el alcalde, ya se detecta un cambio en la demanda, con un incremento de visitantes en temporada baja, especialmente entre noviembre y marzo. Además, Palma apuesta por reforzar su oferta cultural en invierno con teatro, danza, música, arte y gastronomía.

Desde la ITB de Berlín, el alcalde habla sobre el perfil del visitante alemán, un mercado clave para Baleares:

"Valora mucho las tradiciones, la historia y esos elementos, y Palma, una ciudad milenaria como Palma, pues los tiene todos, es saber venderlos bien"

También el turismo nacional muestra un creciente interés por escapadas culturales y eventos deportivos de fin de semana.

Grandes eventos culturales en Palma 2026

La programación cultural será uno de los pilares del posicionamiento internacional de Palma. Entre las principales citas destaca el regreso de la feria de arte contemporáneo, que contará con unas 90 galerías nacionales e internacionales, reforzando la imagen de Palma como destino cultural europeo. Además, el calendario incluye:

Programación musical con grandes eventos antes del verano

Procesiones de Semana Santa y tradiciones locales

y tradiciones locales Recuperación de la Feria de Abril en Palma tras diez años

Todo ello forma parte de una estrategia para atraer tanto al visitante internacional como al turista nacional.

Nuevo recinto ferial y transformación de Playa de Palma

Palma impulsa dos grandes proyectos estratégicos para reforzar su posicionamiento turístico y económico: la construcción de un nuevo recinto ferial y la renaturalización integral de su paseo marítimo. El futuro espacio expositivo, bien conectado con el aeropuerto y Playa de Palma, permitirá acoger grandes eventos culturales y profesionales, además de recuperar ferias vinculadas a la innovación turística. En paralelo, el Ayuntamiento proyecta la reforma de casi seis kilómetros del frente marítimo, que se ejecutará por fases a partir del próximo año. El alcalde, Jaime Martínez, subraya que se trata de iniciativas a corto plazo y defiende una política de hechos consumados: “No podemos estar hablando continuamente de proyectos que van a llegar, tenemos que hablar de los proyectos cuando ya han llegado”. En cuanto al contexto internacional, y ante la incertidumbre derivada de la situación en Oriente Medio, Martínez recuerda que históricamente Mallorca ha actuado como destino refugio en escenarios de inestabilidad.