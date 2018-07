El Turismo crece un 5% y sobrepasa el crecimiento de pernoctaciones con respecto al año pasado

Pero lo único bueno ha sido ese nombramiento de los dos responsables, por una parte del Senado, el Sr. Pio Escudero y la Presidenta del Congreso, la Sra. Ana Pastor que excepcionalmente creo que gusta a la mayoría de los españoles...y hasta ahí puedo leer.

Porque vaya manera de retratarse que tienen los Señores Diputados y los portavoces de los respectivos partidos tanto constitucionalistas como supuestamente progresistas. Y claro, me encontré a mi amiga Neus esta mañana y me dijo extrañada ante mi desconcierto "¿pues qué esperabas si esto sólo acaba de empezar?" Así que Dios y la Virgen de los Desamparados repartan suerte, y dicho esto me voy al sector turístico, que sigue proporcionándonos buenas noticias.

Sin ir más lejos: el Turismo mundial según el Barómetro de la OMT, crece el 5% y sobrepasa esa cifra el crecimiento de pernoctaciones con respecto al año pasado. Entre mayo y agosto de este año viajaran al extranjero 500 millones de viajeros, muchos de ellos viajaran a Brasil por las Olimpiadas. De hecho eDreams corrobora esta noticia proporcionando un crecimiento hacia Río de Janeiro del 220%, y con estas perspectivas han puesto en marcha una campaña centrada en los Viajes Olímpicos con un buscador y descuentos exclusivos.

Sigue creciendo el turismo en el mundo a marchas forzadas y se prevé que en el 2016 crecerá mas de un 2% el empleo gracias al sector que en 2015 creó 7,2 millones de empleos, contribuyendo en el PIB mundial en el pasado año con la cifra de 2.229.800 millones de dólares que este año superará el crecimiento del 3%. Si regresamos a España, el Grupo Iberia transportó en los primeros cinco meses del año 10.5 millones de pasajeros en el conjunto de los aeropuertos españoles.

Claro que terribles acontecimientos como el de Niza en Francia y Estambul en Turquía han supuesto mas de un 15% cancelaciones según la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, cifra que echa por tierra el crecimiento que se esperaba para el 2016 de un 4% según datos de la OMT, lo que situaba en 32 millones de viajeros que tenían pensado viajar a Turquía. De cualquier manera el Turismo se mueve sin parar. El Chino por ejemplo piensa incrementar el gasto para el año próximo a pesar de la ralentización económica según datos proporcionados por Hoteles.com de las conclusiones de la cita con la China internacional Travel Monitor.

En cuanto al transporte ferroviario en nuestro país, Renfe adquiere un nuevo compromiso con los usuarios y añade nuevas bonificaciones por retraso a la par que ofrece medio millón de plazas promocionales del Ave para Agosto, con un eslogan muy descriptivo: “AGOSTO TIENE UN SECRETO”... vamos ver cuál es. Claro que pensándolo bien, me gustaría dar una vuelta por los Balnearios de Galicia donde según datos facilitados por el Presidente de la Xunta Alberto Nuñez Feijoo se ha invertido solo en el Plan Ourense Provincia Termal 6 millones de euros para mejorar las infraestructuras existentes y crear unas nuevas que sin duda atraerán viajeros de toda Europa donde hay una mayor tradición de este segmento del Turismo que vela por la salud de los viajeros de cualquier edad y condición.

Y a la vuelta detenerme en Aragón para visitar las instalaciones de el Balneario Sicilia, una escapada que no deben perderse si quieren volver de sus vacaciones con fuerzas para seguir luchando contra la los elementos y los que no son capaces de vivir y dejar vivir. Y ahora voy a decirles una cosa, que tal vez algunos no sepan o no quieran interpretar. Esta noche se nos fue Shnopy, un Schnauzer negro de 2 kilos y medio que durante año y medio nos dio más cariño que el que algunos seres humanos estamos dispuestos a poner en la balanza para compartirlo con nuestros semejantes. Seguro que ya está en cabalgando por las estrellas, por eso les ruego que no abandonen los animales en verano, que no son un juguete, y si lo fueran serían un juguetes con sentimientos, algo que algunos seres humanos nos falta.