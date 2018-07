El puente de todos los Santos, una excusa perfecta para viajar

Como oyeron ayer los allí presentes y las paredes de un Congreso que albergan a los representantes del pueblo soberano de este país llamado España donde a pesar de los pesares, ha reinado el sentido común en aquellos políticos de raza que sí les importa España (además del prestigio que un partido Constitucional que ha sido el que mas gobernó en la España democrática y el a que mas acuerdos llego con el Partido Popular que repite legislatura gracias a la generosidad de personas que si han entendido que no podíamos seguir mas sin Gobierno), mientras unos cuantos miraron otra vez su nómina de final de mes que cobran por representar a un pueblo soberano que sigue en gran manera sin ser consciente de ello, porque de lo contrario, y como la ley debe ser aplicada a todo aquel que se la salta o la utiliza a su conveniencia.

Pero no sé por qué me ha parecido que ésta a pesar de las dificultades, puede ser una legislatura donde el ya Presidente Rajoy y el partido Socialista Obrero Español se den no sólo la mano como hicieron ayer (bonita foto para el recuerdo la que publica hoy el País en la pagina 37 de Antonio Hernando y Mariano Rajoy tras la sesión de Investidura) además de la predisposición del partido de Albert Rivera al que no se le puede negar su ayuda para que llegara este momento para que España pueda tener un Gobierno donde todos los Españoles tengan los mismos derechos España, sigue respondiendo a los invites de los momentos que estamos viviendo y lo hace con soltura, aunque algunos en lugar de trabajar por los españoles en general se dedican a cambiar los nombres de las calles, quitar los cuadros de algunas instituciones y supuestamente tratar de engañar al pueblo llano que siente necesidad de creer en algo incluida la Santísima Virgen de Covadonga que vio nacer al Sr. Javier Fernández Presidente del Principado de Asturias y responsable de gestionar las buenas voluntades del Parido Socialista Obrero Español, para que España tenga Gobierno.

Menos mal que el Turismo sigue ufano su camino mostrando todas y cada una de las excelencias que ofrece España en cualquier época del año, y esta es una de las mejores estaciones para hacer una escapada: que se diviertan y sean prudentes al volante en sus traslados y regresen a casa.