Previsiones apuntan que las pernoctaciones aumentaron un 8% el pasado mes de enero.

Buenas noticias en este caso sobre los beneficios alcanzados por la empresa de mayoría estatal AENA que registró unos beneficios en 2015 del 74,2% gracias a la política llevada a cabo por la Ministra Pastor y equipo, pagar deudas y avanzar con los temas pendientes y aguantar alguno que otro desplante de los que no saben sumar en política.

Más crecimientos en este caso en el sector privado: buenas cifras para la Hotelera Melia Hotels International, que sigue aumentando su portafolio de hoteles repartidos por el mundo con expectativas más que buenas en Cuba que cada vez tiene más cerca la llegada sin cortapisas del Turismo Norteamericano y del resto del mundo (incluida nuestra Gente Viajera) que ahora tiene mejor conectividad aérea con el restablecimiento de los vuelos de iberia y Air Europa.

En cuanto a nuestras Comunidades Autónomas, al margen del sarao político que tenemos montado y que ayer empezó a coger cuerpo para el Sr. Sánchez al que respaldaron en su acuerdo con el Sr. Rivera de Cuidadanos el 79% de los militantes. Este es sólo el primer asalto, porque como se ha visto aquí cada uno vigila su terreno y la generosidad brilla por su ausencia, ya que algunos son incapaces de apoyar una gran coalición que lleve adelante económicamente a este país llamado España para poder solucionar entre todos los problemas que tienen muchos ciudadanos que aun están en el paro. Una maniobra me decía mi amiga Neus de Albert Rivera que puede estar llena de buenas intenciones pero que le puede pasar factura en unas próximas elecciones.

Pero como me decían esta semana dos ejecutivos Turísticos cualificados, "¿te has dado cuenta Esther que el país sigue adelante sin gobernantes?, si esto dura mucho cada vez nos vamos a parecer mas a los Italianos". Hasta que todo se normalice, o lo que sea, el sector Turístico y sus responsables en funciones siguen trabajando porque tienen claro la mayoría que no se puede detener el desarrollo turístico, que no sólo hace crecer nuestro PIB, sino que crea empleo y reactiva el consumo. Madrid apuesta por la fortaleza del Turismo Cultural, y reúne en la XXVI edición del Festival de Arte Sacro a partir de hoy día 27 hasta el 3 de abril próximo 30 conciertos donde estará presente el Jazz y la Música espiritual con 13 Palacios de la Región abiertos para darles la bienvenida bajo la cabecera de “Bienvenidos a Palacio”.

El sello de esta edición sigue siendo la apuesta por la calidad y la innovación. Cataluña en materia turística se ha tomado muy en serio “que el camino se demuestra andando”, y han sido los primeros en regularizar mas de la mitad de las viviendas ilegales tras un arduo trabajo en mas de 10.000 inspecciones. A lo que debemos añadir que han empleado mano dura con aquellas empresas que se beneficiaron de la situación alegal. Extremadura por su parte suma y sigue y presenta esta semana FIO, la cita mas importante de Observación de aves en el Santuario del Parque de Monfrague del 11 al 13 de Marzo.

En Baleares el Sr. Barceló y - aunque a veces le puede haber fallado el equipo – sigue la ruta marcada que pasa por reajustar ese equipo que tiene que trabajar por recuperar para las Islas Baleares el icono que ya ostentó en otra época e incluso superarla. Eso sólo se puede hacer siendo generosos entre Islas y sumando entre partidos, no siendo excluyentes, que no está el horno para bollos a pesar de las trasferencias a Menorca y Formentera, ya que Ibiza ya la tiene asumida y Mallorca ostenta la primacía, aunque eso a lo mejor nos lleva al 2017. Galicia aprovecha su primacía y sus buenos datos de peregrinos en los diferentes Caminos de Santiago e invierte mas de un millón y medio de Euros en mejorar la accesibilidad y señalización en el medio rural, este último apartado como una asignatura pendiente en la mayoría de Destinos de nuestro país.

Aragón puede presumir y presume de que Zaragoza con la Virgen del Pilar al frente puede ser la ciudad en la que más ha crecido el Turismo en el mes de Enero, y los Extremeños por su parte -aunque con un poco de retraso- se celebrará entre el 11 y el 13 de Marzo en Monfrague la edición número once de la Feria de Turismo Ornitológico FIO, que les ha convertido en un referente que visitaron en la pasada edición mas de 13.000, y que en visperas de Semana Santa piensan superar este año 2016.