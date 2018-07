La náutica toma importancia en el sector turísitico

La Naútica está presente en la mente de los amantes del mar, y hasta abril han crecido las matriculaciones de las embarcaciones de recreo casi un 5% y las esloras medias más de un 18% en nuestro país , pero también crece la vela un 21%. Pero en realidad lo que más ha crecido superando el 21% ha sido el mercado de alquiler y las motos de agua que son las que más demanda tienen entre los amantes de la náutica.

Cataluña , Baleares y la provincia de Alicante son las que se mantienen a la cabeza de la demanda, como estamos en al mar el notición: España sigue a la cabeza a nivel mundial en banderas azules: 686 es la cifra de esta temporada, 8 más que en el 2015. Nos siguen, Turquía, Grecia y Francia. Galicia está a la cabeza, si sumamos banderas y puertos; la siguen la Comunidad Valenciana y en tercero y cuarto lugar Andalucía y Canarias, así que este año mas que nunca iremos a Toda Vela en Gente Viajera.

Seguimos hablando de crecimientos, pero en este caso preocupantes: Crecen un 33% la contratación en establecimientos extra hoteleros entre apartamentos, turismo rural y campings. He dicho preocupantes porque si lo interpretamos como una recesión de la economía doméstica, será verdad que al final nos tendremos que acostumbrar a la nueva era, y si lo miramos como que es una nueva tendencia entre las familias de nuevos viajeros es mas digerible.

Dejémoslo en nuevas tendencias. Pero a lo que íbamos, el sector turístico se mueve en España y si no pregúnteles al Grupo Amadeus que en el primer trimestre del 2016 han registrado unos beneficios del 17% según la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y como suelo decir: “el Camino se demuestra andando”. Turismo de Galicia cerró el primer trimestre del año con un 15% más de viajeros; El Turismo de Aragón emplaza a la Gente Viajera al XI Salón del Turismo Aratur que se celebrará del 13 al 15 de mayo en el Palacio de Congresos de Zaragoza con entrada gratuita y toda la oferta turística de la Comunidad de Cantabria hace del turismo pesquero una oferta turística que nació de la mano de una guía náutica que presentaron este año en Fitur. No es el primer intento, pero el que la sigue la consigue.

Los que también quieren conseguir romper estacionalidad es el Ayuntamiento de Calvia en Mallorca y lo hicieron los primeros meses del año aunando el esfuerzo propio y el de 5 Asociaciones de Empresarios Hoteleros de un destino de Mallorca llamado Calvia en el que se ha invertido mucho esfuerzo económico para que los propios y foráneos disfrutara, de un invierno lleno de actividades gratuitas. Si a eso le añadimos que los responsables del Turismo de Baleares que encabeza el Consejero Biel Barceló han “invitado “ entre comillas a una “gran” mayorista- de cuyo nombre no quiero acordarme ahora - que presentaba el Municipio Turístico como una oferta que albergaba el turismo de borrachera al que por desgracia se había unido el del balconing, que lo erradique de sus programa.

Se entiende por la sencilla razón de que ese tipo de turismo es algo que no sólo desprestigia la oferta Balear de esa zona, sino que pone en peligro las vidas de los jóvenes que visitan la Isla. Vamos, que con esa política tampoco persigue la mayorista la excelencia Turística en promoción. Al final con esta medida ganamos todos. Y tengo un dilema , y es el siguiente: ¿cómo les puedo presentar un municipio Almeriense que se presenta como Roquetas de Mar “vacaciones todo el año”? Un municipio donde la Concejalía de turismo Comercio y playas siguen impulsando la divulgación de la riqueza patrimonial que contiene el litoral a traves del Aula del mar que entre otros muchos atractivos ofrece una visión de la “Roquetas sumergida”.

Pero como no solo les hablaremos hoy de mar y de playas en Roquetas también les hablaremos de gastronomía que recoge los platos mas tradicionales de este Municipio que ha impulsado una guía virtual con doce recetas ccordinado por la Escuela superior de Hosteleria y son seis de los restaurantes más punteros donde se pueden degustar las recetas de las que le hablo. Dijo el chef con dos estrellas Michelin Sergi Arola en Almería que no se puede entender la expansion de la cocina española sin las tapas, y yo mis queridos amigos he descubierto las tapas hace más de dos décadas en Almería.