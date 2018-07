Madrid se prepara para la celebración de FITUR, con la que recibirá más de 240 millones de euros

FITUR se celebra en IFEMA en Madrid, del 18 al 22 de enero, o sea, esta próxima semana. En esta semana, nuestro país se viste de colores, olores y sabores con miles de sensaciones que podrán vivir si lo desean. No sólo el sector profesional e informativo, sino los viajeros de a pie, porque el fin de semana está pensado para acoger a la Gente Viajera que quiera pasar un sábado o domingo viajando, y si me apuran, los dos días para preparar sus próximas escapadas o el viaje de sus sueños.

Argentina es el país Invitado este año, pero el protagonista es el Turismo Sostenible durante todo este año, porque aunque puede parecer que el mundo se nos quedó pequeño, no es cierto. Lo que pasa es que todos estamos centralizados en las grandes ciudades –cosa que se pude hacer si se establece una ordenación adecuada–, no el no por el no y “que no has entendido“, porque a Nueva York el pasado año llegaron 60 millones de viajeros, y ahí está.

Y créanme, la calidad hoy día está en las ciudades medias y nosotros las tenemos preciosas. Pero a lo que vamos, esperamos que España esté a la altura del protocolo que termina de ratificar.

El próximo lunes ya empiezan las presentaciones de todo lo que en FITUR se va a celebrar y exhibir a nivel institucional y empresarial en diferentes lugares de la ciudad de Madrid, que va a recibir unos ingresos de más de 240 millones de euros en menos de una semana. En los diferentes pabellones, se darán cita destinos nacionales de los cinco continentes vestidos con sus mejores galas, al igual que nuestras CCAA, que ofrecerán sus diversas ofertas y presentaran sus mejores propuestas para el 2017.

Así que esta es la noticia por antonomasia, ya que estamos ante una de las mejores citas internacionales del turismo mundial: FITUR en IFEMA en Madrid del 18 al 22 de enero. Gente Viajera estará allí como siempre en el Pabellon 9-B01A. Les esperamos desde el miércoles 18 hasta el domingo 22 para seguir viajando juntos.