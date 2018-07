El gasto de los viajeros extranjeros en España aumenta un 13,8% en el mes de enero

Según datos de Egatur, los viajeros extranjeros que nos visitaron en enero han crecido un 13.8%, situándose el gasto medio por turista en casi 1.090 euros, siendo los británicos y los alemanes los que más gastan, a la vez que reducen su tiempo de estancia un 0,3% (pernoctan una media de entre 8,5 y 9 días).

Aunque los que más suman son los que viajan por negocio. También es cierto que se cambian el orden de los destinos en el mes de Enero. Esta vez (que no es la primera), ha estado a la cabeza Canarias, seguida de Cataluña y la Comunidad de Madrid. Y ya que estamos sumando, permítanme que les hable de una bajada que nos alegra a toda las gentes de bien: ha bajado el paro en más de. 9.300 personas en febrero, unas cifras no habituales desde antes de la crisis.

Entre tantas buenas cifras, destaca el mensaje del Secretario General de la OMT, el Sr. Taleb Rifai, para nuestro país en el Año Internacional del Turismo Sostenible. Bien alto y claro, el Sr. Rifai ha pedido que “España actúe y trabaje para ser un ejemplo de Sostenibilidad y responsabilidad”. A la vez, alabó los buenos resultados turísticos de nuestro país, mientras reparaba en los grandes retos del turismo mundial que siguen siendo, por desgracia, el Terrorismo, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad. Aunque lo que más me llamó la atención es que una autoridad en materia turística diga que “el sector turístico es poco innovador”.

Como me creo lo que dice, quedémonos con la copla, y lamentemos que el Sr. Rifai deje su mandato al frente de la OMT, ya que no se le puede negar una dedicación absoluta y una inclinación y reconocimiento en su mandato por nuestro país, y por todos aquellos otros a los que puede cambiar la vida un desarrollo turístico sostenible.

En otro orden de cosas y sin salir de nuestra parcela informativa, alegrémonos porque los estibadores desconvocaron la huelga de los puertos fijada para los días 6 y 8 de marzo. Como se suele decir acertadamente, pensémonos las cosas importantes hasta tres veces y luego dialoguemos. Algo que se les ha olvidado a los partidos políticos no constitucionales, que montan la parada en los sitios más inverosímiles a lo largo y ancho de nuestro país, que ya no puede más con tanta parafernalia.

Me quedo con una de las frases de Susana Díaz, la Presidenta de la Junta de Andalucía –a la que tachan de lenta a la hora de presentar su candidatura–, que dijo en Sevilla que “la gente quiere que el PSOE vuelva, pero no que vuelva el pasado, sino un partido que sepa de donde viene, y a quien representa”. Es comprensible, dado que lo que viene diciendo no ofrece garantías, porque entre el divismo autoritario y los pasos atrás de otros, mi amiga Neus me decía esta mañana: “tendremos elecciones otra vez este año, en Cataluña por lo menos, ¿pero a quién votaremos?

Pero sigamos sumando. Reparamos en una nota de prensa de la Junta de Extremadura, que habla de una inversión de más de un millón de euros del Camino natural (Vía Verde) desde la localidad salmantina de Béjar, hasta la localidad cacereña de Baños de Montemayor. Noticia que procede de las declaraciones de Esperanza Orellana, Directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura Pesca y Medioambiente, reconfirmadas por el Director General de Turismo de Extremadura, Francisco Martin.

Otras dos buenas noticias; la del Vicepresidente del Gover Balear, Biel Barceló, esta semana, que manifestó que el incremento de viajeros (una media del 3% en las Islas Baleares), demuestra que “se está equilibrando el Modelo Turístico” cosa que me alegra.

Y si son amantes del Caravaning, la primera cita de este año se está celebrando en Madrid/Xanadú, desde ayer sábado hasta el día 12. Son 6000 metros cuadrados de exposición con más de 300 caravanas para todos los gustos y bolsillos.