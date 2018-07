El Foro Hosteltur deja buenas sensaciones en el sector turístico.

Este año entre viaje y viaje no pudimos estar presentes como cada año, pero repasamos las conclusiones. Entre otros muchos temas se ha hablado de las transformaciones del turismo como debe ser, porque por algo nuestros empresarios están entre los primeros del mundo en competitividad por lo que suelen adelantarse a la demanda del viajero del momento. El Foro fue inagurado por Carlos Chaguaceda, Director General de la Comunidad de Madrid, que resaltó la importancia de la industria turística en nuestro país, cuando además del impacto en el PIB, podemos destacar que el empleo en turismo alcanza ya el 12%.

Destacó Chaguaceda que “es momento de fijar las reglas a seguir”, o lo que es lo mismo: que debemos seguir el día a día la demanda de los viajeros que ”se mueve entre lo tradicional y lo nuevo“ apuntó el Sr. Chaguaceda, o sea que puede ser que insistiendo en lo significa la Industria turística para este país llamado España - al que algunos persiguen como una presa de caza- a partir de ya tenemos la sensación de que se le dará al sector la importancia que se merece y en lugar de verlo como la diversión de unos, lo miremos como el trabajo de muchos otros.

Estamos ante la nueva economía del Turismo, y de eso saben mucho las “marcas“ que han traspasado fronteras como Melia Hotels Internacional, cuyo vicepresidente ejecutivo Andre Girandoau insistió, entre otras cosas, que hoy día “se debe personalizar la experiencia del viajero“. El Señor Gerondeau también dejó patente que ”las grandes marcas no son una amenaza para las pequeñas y medianas empresas del sector“.

Por el contrario, están ahí aportando valor y experiencia a la hora de diferenciarse de la competencia. Porque los tiempos son otros, está claro, y aunque algunos se dedican a perder el tiempo y poner palos en las ruedas para desorientar a los ciudadanos de a pie, otros muchos trabajan (aunque sea en funciones) para seguir avanzando, manteniéndose en los primeros y segundos puestos a nivel mundial en Turismo.

Otro tema: cada vez que tenemos un percance a nivel mundial tanto a través de fenómenos naturales, como accidentes de aviación (como el caso de esta semana que le llueve sobre mojado a un destino de orden mundial como Egipto) parece que estamos alerta para desviar ese trafico de viajeros a otros destinos. Entiendo que esto una vez más puede beneficiar a España, pero tampoco forcemos la máquina porque podemos morir de éxito, y un ordenamiento del turismo en las ciudades y destinos más visitados es una necesidad imperante.

No obstante al paso que van las reservas de los grandes turoperadores, si no nos damos prisa en reservar las vacaciones o escapadas de este verano, puede que el turismo nacional se quede en el arcén. Nos viene bien esta reflexión porque siempre fuimos -y aun no podemos tirar cohetes-, amigos de reservar a última hora y eso no es bueno en ningún caso, salvo que vaya usted de viaje donde le manden, no donde quiera ir. Esperando los last minut o lo que es lo mismo, con las ofertas de última hora, no siempre se acierta. Por cierto, el viernes y ayer sábado estuvimos en la Rioja Baja, emitimos Gente Viajera desde el Parque paleontológico Barranco Perdido en Enciso. Allí nos ha acompañado mucha Gente Viajera de la Comarca. Fue un programa realizado en plena naturaleza en el Territorio donde encontrará además la Huellas de los Dinosaurios que habitaron esas tierras .Los saludamos a todos los que nos acompañaron y también a Conce o Conchi de Enciso.

Los que no se equivocan son los amigos del Grupo Globalia, propietarios entre otras muchas empresas del sector, de Viajes HALCÓN y Viajes Ecuador que acaban de incorporar a dichas agencias un sistema de reclamaciones que agiliza el tiempo a los clientes. Y como los viajeros tienen que regresar contentos de sus viajes, en este caso de, tiene ya disponible una guía inteligente que les informa sobre Turismo y servicios para su tiempo de ocio en mas de once idiomas en IOS Y ANDROID.