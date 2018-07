ESPAÑA ACUDE A LA FERIA INTERMODAL SOUTHAMERICA

Esta semana termina bajo la marca ‘Ports of Spain’ bajo el lema “una vez que estás allí, estás en todas partes de Europa”. Un eslogan que habla de una España como la conexión perfecta para atraer las mercancías del resto España y Europa, que movieron más de 50,5 millones de toneladas como base del tránsito marítimo. De hecho, Brasil se ha convertido en socio comercial de España en Sudamérica, lo que ayuda a que los puertos y empresas españolas sigan desempeñando un papel importante en las relaciones de la UE con Sudamérica sirviendo de ‘hub’ en el transporte marítimo de los dos continentes.

El camino se demuestra andando y un nutrido grupo de empresarios españoles viajan del 19 al 22 de marzo a Shanghai y Pekín para participar en los eventos ‘Spain China Summit’, donde se promocionará la imagen de España -China Project- con motivo del 45º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Y para que no decaiga la formación en el turismo en Cataluña, la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona (FEHT) trabaja conjuntamente con la Universidad Rovira y Virgili y el PCT para desarrollar un plan continuado de formación que ayude a la Costa Daurada a ofrecer a los viajeros un servicio profesional y de calidad. El Presidente de la FEHT, Eduard Farriol afirmó entre otras muchas cosas: “si tenemos una planta de alojamiento que recibe importantes inversiones cada año no serviría de nada si en nuestros establecimientos no trabaja personal cualificado y motivado para atender como corresponde a los viajeros que nos visitan”. Este año se impartirán una gran diversidad de cursos relacionados con cocina, coctelería y cata, entre otros.

Y ya que hablamos de catas, ayer sábado se celebró en Alcázar de San Juan, en la Mancha, la novena edición del Concurso Regional de Vinos del Quijote bajo el lema ‘1000 no se equivocan’, donde han participado mil personas entre catadores, aficionados y amantes del vino. Esta cita la podemos tomar como el prólogo de la Feria de los Sabores que se celebrará el fin de semana del 7 y 8 de abril en el corazón de La Mancha.