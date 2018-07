Debemos cuidar y potenciar el turismo

Sobre todo crecen el 6,8% de los ingresos por turismo y además, se genera un 4,6% de empleo a pesar de que se recuperan nuestros vecinos en el Mediterráneo. Me refiero a Turquía y Egipto que han experimentado un crecimiento de un 45 y 44% respectivamente. Lo que preocupa a Exceltur es el cuarto trimestre en Cataluña, inmerso en un conflicto que debería estar ya solucionado. Una solución que tiene que llegar lo antes posible para que no afecte más a la economía del sector turístico para no lamentarnos a final del ejercicio.

Así que desde ayer sabemos donde está el problema, sólo nos falta buscar una solución dialogada que evite toda esta situación que reside fuera de la ley. Se me ocurre relacionar el tema con la conferencia internacional celebrada esta semana por el Ministerio de Energía y Turismo Digital sobre unos grandes y necesarios pilares para la sociedad presente y del futuro. Trabajo decente y turismo responsable, una cabecera muy descriptiva auspiciada por la Organización Mundial del Turismo, no olvidemos que el turismo contribuye a la economía mundial con la creación de 1 empleo de cada 10.

De ahí que por regla general nuestras Comunidades Autónomas, salvo raras excepciones, trabajen para ser competitivas en el desarrollo de la actividad turística. Por ejemplo, el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra prepara otra Conferencia Internacional en Pamplona sobre el desarrollo del turismo sostenible e inteligente, tanto en el ambiente rural como en el ambiente urbano, del 22 al 24 de noviembre próximos bajo el nombre MOVE 2017.

Y así sucesivamente, los hay que trabajan y los hay que nos quitan el sueño y las ganas de trabajar para poder seguir manteniendo a unos cuantos. Que Dios reparta suerte y nos devuelva a algunos el sentido común. Estamos en la Comunidad Valenciana, en pos de la importancia que tiene para el sector turístico la formación. Por otro lado, nos quedamos pendientes de charlar con esos profesionales que empiezan a poner la gastronomía de esta cocina meditarranea donde le corresponde.

Hay que tener en cuenta que hay jóvenes de diferentes nacionalidades que apuestan por el conocimiento para llegar a la excelencia. Hoy el protagonismo es para la Regata bautizado como el buque marítimo de la Fórmula 1, que participa en la VOLVO OCEAN RACE. Otro ejemplo de la actividad del territorio en el turismo de ello y de su impacto a nivel nacional. Quédense con nosotros, esto ya esta siendo desde primera hora de la mañana todo un espectáculo digno de ser narrado.